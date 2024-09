LeBron James estará perto de marca histórica em novo ano da NBA

Com 22 anos de carreira, o que não falta é marca histórica para LeBron James na NBA. Mas o craque do Los Angeles Lakers pode atingir mais um recorde único a partir da temporada 2024/25. Afinal, ele pode se tornar o primeiro jogador da história a obter uma marca que deve demorar a ser batida: 50.000 pontos somados em temporada regular e playoffs.

O camisa 23 da franquia está a 1.364 pontos da marca. Se lesões não acontecerem, o astro deve atingir a conta ainda na temporada regular da liga. Em 2023/24, por exemplo, James marcou 1.984 pontos, somando seus 71 jogos na fase regular e cinco partidas da série contra o Denver Nuggets.

LeBron, aliás, só não atingiu tal marca de pontos em uma única temporada: em 2020/21, o ala anotou 1.266 pontos em 51 jogos disputados. Naquele ano, o ala foi afetado por uma grave lesão no tornozelo, disputando apenas 45 jogos na temporada regular. Além disso, o Lakers não foi longe na pós-temporada, caindo para o Phoenix Suns em seis jogos ainda na primeira rodada.

Publicidade

James vem quebrando marcas nesse sentido nos últimos anos. Em 2022/23, quebrou o recorde de Kareem Abdul-Jabbar como maior pontuador da história da temporada regular da NBA. O histórico pivô anotou 38.387 pontos em sua icônica carreira por Milwaukee Bucks e também pelo Lakers.

Leia mais!

Além disso, LeBron também foi o primeiro jogador da história a marcar 40.000 pontos na liga. Isso aconteceu em uma derrota para o Denver Nuggets no fim da última campanha. Ele também já lidera a história da liga em pontos nos playoffs e em pontos somados nos playoffs e na fase regular. Kareem é o vice-líder na somatória total, e Michael Jordan é o segundo colocado na pós-temporada.

Publicidade

A marca de pontos que LeBron James se aproxima na NBA é mais uma mostra de sua incrível longevidade. A temporada 2024/25 também representa o seu 22º ano na liga.

Para se ter uma noção, o único atleta da história da liga a também jogar 22 campanhas é Vince Carter, que se aposentou em 2019/20. LeBron está superando outros quatro nomes que jogaram por 21 anos na liga: Robert Parish, Kevin Garnett, Kevin Willis e Dirk Nowitzki.

Publicidade

Com contrato renovado com Los Angeles, a expectativa é de que James atue pelo menos por mais dois anos. Quem afirmou isso foi o insider Shams Charania, do portal The Athletic, logo depois da eliminação do time para o Denver Nuggets em 2023/24. Então, se isso se confirmar, o ala também deve se tornar o primeiro jogador a atuar por 23 anos na liga.

Na próxima campanha, James vai receber US$ 48,7 milhões. Por fim, ele tem uma opção de jogador que pode levá-lo a um último ano recebendo US$ 52,6 milhões em 2025/26.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA