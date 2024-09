Executivo aconselha Lakers a fazer troca por Zach LaVine

Para um executivo da NBA, o Los Angeles Lakers poderia buscar uma troca por Zach LaVine. Em entrevista a Dan Woike, do jornal Los Angeles Times, o dirigente de um time da Conferência Oeste afirmou que o ala-armador contribuiria para a temporada da equipe. No caso do Chicago Bulls, um negócio enfim liberaria a equipe do contrato pesado do jogador.

Durante a entrevista, o jornalista questionou: “O que você faria se fosse Rob Pelinka?”. O dirigente, então, respondeu: “se fosse o Lakers, eu ligaria agora para o Bulls e faria uma troca por Zach LaVine”.

Caso atendesse ao conselho, o Lakers faria também um favor ao Bulls. Isso porque, a franquia de Illionois busca uma troca para LaVine desde a última agência livre. No entanto, até o momento, nenhum time da NBA demonstrou interesse em adquirir o ala-armador.

Para chamar a atenção, aliás, o Bulls cogitou enviar escolhas de Draft para se livrar de LaVine. De acordo com Joe Cowley, do jornal Chicago Sun Times, a franquia planejou incluir as duas seleções de segunda rodada obtidas na troca de DeMar DeRozan. No entanto, até o momento, nenhuma equipe demonstrou interesse na oferta.

Antes da decisão de ofertar escolhas de Draft, o Bulls enviou 15 propostas às equipes da NBA na tentativa de trocar Zach LaVine, de acordo com KC Johnson, da rede NBC Sports.

“O que sei é que existem outras questões e decisões a tomar. Mas o que ouvi de fontes próximas é que Arturas Karnisovas (presidente de operações de basquete da franquia) está procurando um acordo nesse sentido. O time enviou cerca de 15 propostas a várias equipes. Todas centradas em LaVine”, afirmou Johnson.

“Sucesso depende de troca”

Por outro lado, o Lakers poderia impulsionar o elenco no caso de uma troca para a próxima temporada. Ainda sem movimentos, a equipe não realizou alterações e não há quem aposte numa boa campanha. Portanto, para Jovan Buha, do The Athletic, o sucesso do time de Los Angeles na NBA depende de uma troca.

“Eu diria que, se o Lakers não fizer nenhuma troca, vai desperdiçar a próxima temporada na NBA”, afirmou Buha. “Apenas porque eu não acho, com a atual formação, que o Lakers é um verdadeiro candidato ao campeonato. Então, se a franquia não for atrás disso, é uma temporada desperdiçada”, completou.

No momento, o Lakers tem um quinteto liderado por LeBron James e Anthony Davis. Por outro lado, o técnico JJ Redick ainda não definiu os outros três nomes. Isso porque existe a expectativa de que D’Angelo Russell, Austin Reaves e Max Christie possam ser trocados até o prazo final em fevereiro.

