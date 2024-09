Ídolo da NBA debocha de rumores ligando Luka Doncic ao Lakers

Sete vezes campeão da NBA, Robert Horry não gosta da ideia de Luka Doncic jogar pelo Los Angeles Lakers no futuro. Após rumores de que o astro do Dallas Mavericks seria prioridade para a direção do Lakers no futuro, Horry questionou a eventual contratação. De acordo com o ex-jogador, Doncic teria muitos problemas no futuro, quando ficaria disponível.

Embora Luka Doncic esteja sob contrato com o Mavs até 2025/26, com opção para mais um ano, o Lakers teria interesse no candidato ao MVP da NBA. No entanto, Horry não tem certeza se a ideia de ter o esloveno seja uma especulação.

“Lembra de um cenário há dois ou três anos que falávamos sobre Giannis [Antetokounmpo], como se o Lakers estivesse trabalhando lentamente para ter Giannis? Acho que ele assinou um contrato enrome. Então, ou os fãs do Lakers gostam de criar rumores ou são pessoas que apenas falam coisas insanas”, disse Horry, em seu podcast Big Shot Bob.

Horry entende que Luka Doncic possui problemas para manter-se em forma.

“Você precisa pensar sobre isso, pois Luka Doncic terá uns 31 ou 32 anos quando seu contrato acabar”, afirmou. “Ele já não é o melhor defensor hoje, então é um problema do Lakers. Você precisa ter alguns jogadores atléticos para defender e Luka, ele pode pontuar contra os melhores, mas ainda tem um problema. Você precisa tirar a cerveja de suas mãos, pois ele não fica em forma. E ele não será o que você precisa, provavelmente”, concluiu.

Mas existem algumas explicações para o Lakers contratar Doncic. A primeira é que ele é bastante jovem (25 anos) e já faz campanhas de MVP há algumas temporadas. Depois, com a provável aposentadoria de LeBron James nos próximos anos, o time de Los Angeles quer alguém para ser o grande nome da franquia. Portanto, Doncic seria uma das opções.

Na última temporada, Luka Doncic conduziu o Mavs às finais da NBA pela primeira vez desde 2011. Apesar de seus esforços, o Mavericks acabou perdendo na decisão para o Boston Celtics por 4 a 1. Então, como a Eslovênia não foi às Olimpíadas, o astro aproveitou para descansar. Mas isso fez com que ele perdesse sua melhor forma.

Em jogo amistoso recente, na despedida de Goran Dragic, Doncic apresentou-se muito acima do peso, o que gerou muitas críticas. Entretanto, ainda restam algumas semanas para que os times voltem aos treinamentos.

Luka Doncic produziu 33.9 pontos, 9.2 rebotes e 9.8 assistências em 70 partidas na temporada 2023/24 da NBA. Enquanto isso, o Lakers caiu na primeira rodada dos playoffs, diante do Denver Nuggets.

