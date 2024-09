Lakers segue interessado em troca por Cam Johnson

O Los Angeles Lakers segue interessado em uma troca pelo ala Cam Johnson. De acordo com Brett Siegel, do site ClutchPoints, o Brooklyn Nets deseja adquirir ativos de Draft com o jogador. O movimento visa dar sequência à reconstrução da franquia, que realizou a negociação de Mikal Bridges com o New York Knicks na agência livre.

“Entre muitos times, o Lakers é um dos que demonstrou interesse da troca de Cam Johnson. Com o Nets em uma direção diferente após a troca de Mikal Bridges, Johnson parece ser o próximo jogador de que a franquia buscará utilizar para obter ativos futuros”, afirmou Siegel.

Johnson fez parte da troca de Kevin Durant para o Phoenix Suns, sendo enviado junto de Mikal Bridges para o Nets. Após um bom fim de temporada em 2022/23, ele recebeu uma extensão de US$94,5 milhões por quatro anos. Aliás, foi uma prevenção. Afinal, o Detroit Pistons era um dos principais times que buscavam obter o atleta naquele momento.

No momento, o ala está no segundo ano de seu vínculo com a equipe e vai receber US$23,6 milhões em 2024/25. Brooklyn está tentando trocar o jogador desde que negociou Mikal Bridges para o New York Knicks. As tentativas, de acordo com vários rumores, também envolvem outros nomes como Ben Simmons, Dorian Finney-Smith, Dennis Schroder e Bojan Bogdanovic.

Então, o Nets procura equipes interessadas em seus veteranos. Assim, times estão se candidatando para a possibilidade de obter Johnson, mais do que qualquer outro desses atletas em troca.

O jovem ainda está livre no mercado como agente livre restrito. Um cenário de sign-and-trade, que se tornou ainda mais comum nessa offseason com o novo CBA, portanto, poderia ser o movimento adotado pelo Lakers para conseguir a troca. No momento, a franquia conta com duas escolhas de primeira rodada, além de D’Angelo Russell, Gabe Vincent, Rui Hachimura e Jarred Vanderbilt.

Cameron Johnson foi um dos que mais caiu em relação ao ano passado. Depois de disputar a Copa do Mundo com os EUA, sua produção em 2023/24 não foi tão boa. O ala teve médias de 13,4 pontos, 4,3 rebotes e 2,4 assistências em 27,6 minutos por partida. Ainda assim, teve 39,1% na bola tripla. Ainda assim, segue como um espaçador competente, que mantém a atenção do mercado.

