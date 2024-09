Lakers fecha contrato com armador na agência livre

O Los Angeles Lakers acertou o contrato do armador Jordan Goodwin na agência livre. De acordo com Chris Haynes, do canal TNT, o jogador acertou um acordo de dez dias para os treinamentos da pré-temporada da franquia No momento, a equipe tem um espaço livre no elenco e pode assinar de vez com o ex-Washington Wizards no futuro.

Com 25 anos, Goodwin chegou a NBA na temporada 2021/22. Desde então, ele passou por Wizards e Phoenix Suns, antes de passar pelo Memphis Grizzlies em 2023/24. Pela franquia do Tennessee, ele teve médias de dez pontos e 4.5 assistências, além de oito rebotes.

O armador, no entanto, mostrou inconsistência principalmente nos arremessos. Durante o último ano, afinal, ele registrou um aproveitamento de somente 36.9% nos chutes totais, além de uma porcentagem baixa de 29.8% das tentativas de três pontos.

Portanto, para garantir uma vaga de fato no elenco do Lakers, Goodwin terá que se provar como um bom defensor. Há anos, o time de Los Angeles sofre com a falta de opções de defesa de perímetro. Desse modo, ter alguém capaz de preencher essa lacuna pode valer um contrato de longo prazo para a temporada.

Outros nomes

O armador não foi a única contratação do Lakers durante a agência livre. No último mês, por exemplo, a franquia contratou o armador Quincy Olivari e o pivô Kylor Kelley. Com o contrato de exibição, os dois também reforçam o time para os treinamentos de pré-temporada.

Durante a preparação para a próxima campanha, a franquia enfrenta Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns e Golden State Warriors. Os confrontos, portanto, serão a oportunidade dos reforços buscarem um contrato definitivo. Se não conseguirem, podem passar 2024/25 com o South Bay Lakers, time afiliado da G League.

Aos 23 anos, Olivari participou de cinco jogos do Lakers na Summer League, com médias de 5.8 pontos e 1.8 rebotes e 14.9 minutos por partida. O período em quadra, contudo, não garante seu nível como jogador da NBA. Em Xavier, no basquete universitário, ele vem de uma temporada de 19.1 pontos, 5.6 rebotes, 2.1 assistências e 1.4 roubo de bola.

Kelley, por sua vez, tentou o Draft da NBA em 2020. No entanto, nenhuma equipe o selecionou. Desde então, passou por diferentes times da G League, como o Austin Spurs, o Raptors 905 e o Maine Celtics. Em nenhum deles, entretanto, conseguiu contratos com as franquias principais.

Na última temporada na liga de desenvolvimento, o pivô teve médias de 8.4 pontos e 2.9 tocos, além de 68.6% de aproveitamento nos arremessos. Segundo analistas, ele não é um espaçador de quadra e concentra seu jogo no garrafão. O estilo de jogo, aliás, era uma das necessidades do time apontadas pelo técnico JJ Redick.

