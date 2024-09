Warriors e Lakers teriam interesse em troca por Jonas Valanciunas

Golden State Warriors e Los Angeles Lakers demonstraram interesse em Jonas Valanciunas na agência livre. No entanto, nenhuma das equipes californianas conseguiram atrair o pivô pelo salário que poderiam oferecer. Mas isso não impede que ambas tentem de novo até a trade deadline. De acordo com o jornalista Jovan Buha, do site The Athletic, o time de Los Angeles deve ir atrás do experiente jogador.

Segundo o repórter, Jonas Valanciunas estava na “lista de LeBron James”. Mas como o Lakers não tinha como dar um grande salário a ele, o pivô assinou com o Washington Wizards por três anos. Na equipe, o lituano vai receber US$30.5 milhões no período. Mas em 2024/25, seu contrato seria mais baixo (US$9.9 milhões) para facilitar uma troca.

Havia a chance de Valanciunas começar recebendo um valor um pouco mais alto no primeiro ano, mas a direção do Wizards aceitou as condições. Hoje, o Lakers poderia oferecer os expirantes de Christian Wood, Jaxson Hayes e Cam Reddish, além de Maxwell Lewis. Juntos, eles receberão US$9.8 milhões. Então, seria necessário enviar valor em dinheiro ou os direitos de algum jogador que não está no elenco. Seria o bastante, especialmente se tiver uma escolha de segunda rodada.

A troca para o Lakers facilitaria a vida de Anthony Davis, que vem jogando os últimos anos na posição. Valanciunas é um especialista em rebotes, mas ainda consegue fazer espaçamento em quadra.

Enquanto isso, o Warriors iria aguardar o começo da próxima temporada para entender como acontece o encaixe de suas novas contratações. O problema é: caso o Lakers esteja pronto para seguir em frente com a negociação, o time de San Francisco não teria contrapartida.

Isso porque teria de abrir mão de Kevon Looney (US$8 milhões) e mais um outro jovem. Mas ainda existe a chance de o time enviar Gary Payton II, que recebe o necessário para uma troca, US$9.1 milhões.

E ainda tem um detalhe. Enquanto o Lakers está acima da primeira taxa, o Warriors ainda não atingiu, o que obrigaria ao time de Los Angeles cobrir todo o valor por Jonas Valanciunas. Por isso, Golden State poderia oferecer Payton e não chegaria na marca. No entanto, se for Looney sozinho, ultrapassa, o que inviabiliza uma negociação um por um.

Como Valanciunas pode sair do Wizards em troca já nesta semana (a partir de quarta-feira), o Lakers seria o principal candidato no momento. Vale lembrar que são necessários dois meses após a assinatura de um contrato para a negociação acontecer. É diferente de uma extensão, por exemplo.

Lauri Markkanen era um dos alvos do Warriors, mas como ele estendeu seu acordo recentemente, ele só poderia ser trocado após a data da trade deadline. Ou seja, apenas a partir da offseason de 2025.

Na última temporada, Jonas Valanciunas obteve médias de 12.2 pontos e 8.8 rebotes em cerca de 23 minutos por noite no New Orleans Pelicans.

