Boletim de rumores e trocas da NBA (01/09/2024)

1/12 Bem-vindo à edição de 01 de setembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

2/12 Várias equipes sonhavam com a possível aquisição de TJ McConnell, mas não vai rolar. Afinal, o Indiana Pacers se adiantou ao mercado e garantiu uma extensão de contrato prévia com o armador reserva. Segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, a franquia vai desembolsar US$45 milhões em salários para mantê-lo por lá mais quatro anos. Deve ficar no elenco, a princípio, até 2029. Foto: Reprodução / Instagram

3/12 O ala-pivô Mamadi Diakite nem entrou em quadra e já foi embora do Memphis Grizzlies. O time aproveitou o contrato não garantido do atleta de 27 anos e, assim, dispensou-o sem custos. Ele havia sido adquirido há poucas semanas, enquanto parte da negociação que levou Ziaire Williams para o Brooklyn Nets. Foto: Reprodução / Instagram

4/12 O Philadelphia 76ers, por fim, confirmou a contratação do ala-pivô Guerschon Yabusele. O destaque da seleção francesa nas Olimpíadas já tinha um acerto verbal com o Sixers, mas precisava rescindir contrato com o Real Madrid. A multa rescisória estava avaliada em US$1,6 milhão. De acordo com Jake Fischer, do portal Yahoo! Sports, o jogador negociou um valor inferior com os dirigentes espanhóis. Foto: Reprodução / Instagram

5/12 O pivô Larry Sanders está de volta ao basquete depois de quase cinco anos. O ex-atleta do Milwaukee Bucks fechou contrato de um ano para atuar no basquete de Taiwan. Ele foi anunciado como reforço do Taiwan Beer Leopards. A última experiência do veterano de 33 anos em quadra aconteceu em 2019, quando disputou uma temporada do “Big 3”. Foto: Reprodução / Instagram

6/12 O Washington Wizards acertou a contratação de dois armadores conhecidos para o seu elenco de pré-temporada. Jaylen Nowell (foto) e Kira Lewis assinaram contratos de exibição com o time e, assim, vão disputar vagas no elenco efetivo nos treinos de preparação. Essa modalidade de acordo prevê que ambos podem ser repassados para a equipe afiliada da G League com um bônus salarial. Foto: Reprodução / Instagram

7/12 A pré-temporada já se aproxima e Isaac Okoro segue como agente livre no elenco do Cleveland Cavaliers. O especialista defensivo rejeitou uma proposta de extensão e vive um impasse com a equipe. Por isso, a expectativa de momento é que seja negociado. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, espera-se que as especulações em torno do nome do ala cresçam nas próximas semanas. Foto: Reprodução / Instagram

8/12 O ala-armador Evan Fournier até queria seguir no basquete dos EUA, mas parece estar mudando de opinião. Ele iniciou a offseason com foco em continuar a carreira na NBA, mas, depois das Olimpíadas, um retorno ao velho continente ganhou força. De acordo com Michalis Stefanou, do site Eurohoops, o francês já estuda várias ofertas de times que vão disputar a Euroliga. Foto: Reprodução / Instagram

9/12 Enquanto isso, Dylan Windler está de malas prontas para atuar na Austrália. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, o agente livre do Atlanta Hawks acertou contrato com o Perth Wildcats para a próxima temporada. Ele encerra, assim, uma passagem de quatro temporadas pela NBA em que atuou por quatro equipes. Entre elas, Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers. Foto: Reprodução / Instagram

10/12 Todos já sabem, a esta altura, que Drew Eubanks vai reforçar o Utah Jazz na temporada que vem. Afinal, o pivô fechou vínculo de duas temporadas e US$10 milhões com o time ainda no início da agência livre. No entanto, houve um detalhe que não foi noticiado na época: o segundo ano do contrato do atleta não é garantido. Foto: Reprodução / Instagram

11/12 Além de McConnell, Ivica Zubac também assinou uma extensão prévia de contrato nos últimos dias. O Los Angeles Clippers entrou em um acordo com o pivô croata e, com isso, evita que seja agente livre em 2025. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, o acerto vai render US$58 milhões em salários por três temporadas. Ou seja, Zubac agora totalizará US$70 milhões para ficar na Califórnia até junho de 2028. Foto: Reprodução / Instagram