Após rumores, Stephen Curry explica mudança do Warriors em redes sociais

O simples fato de Stephen Curry retirar o Golden State Warriors em seu perfil nas redes sociais causou rumores de que ele deixaria a equipe. Então, as especulações ganharam força por conta de declarações durante as Olimpíadas. E a parceria com LeBron James, também, contribuiu para que jornalistas buscassem informações sobre uma futura troca. Mas dias depois, Curry estendeu seu contrato com a equipe californiana, encerrando de vez as conversas sobre saída.

Mesmo após o fim dos rumores, Stephen Curry explicou os motivos de tirar o Warriors do Instagram. Em uma conversa entre a jornalista Emily Chang, da Bloomberg, Ayesha Curry, sua esposa, e ele, o astro falou que estava feliz de vencer nas Olimpíadas.

“Estou apenas orgulhoso de vencer nos Jogos Olímpicos”, disse Stephen Curry. Na sequência, Chang afirmou que ele estaria no Warriors para sempre e, então, o camisa 30 respondeu: “É o meu plano”.

Ou seja, não havia nada além do óbvio. O armador cobrou, sim, a direção para formar um elenco mais competitivo, mas é apenas natural, algo que qualquer astro faz. Entretanto, por estar nas Olimpíadas, onde outros supertimes foram formados em conversas entre grandes jogadores, gerou dúvidas.

Em 2008, por exemplo, o mesmo LeBron esteve ao lado de Dwyane Wade e Chris Bosh em Pequim. Dois anos depois, os três jogaram juntos no Miami Heat. Na edição do Rio de Janeiro, Kevin Durant, Kyrie Irving e Deandre Jordan combinaram que atuariam em uma mesma equipe. Assim fizeram pelo Brooklyn Nets.

Mas no caso de Stephen Curry, teve um episódio especial na última temporada. Na trade deadline, a direção do Warriors procurou a do Los Angeles Lakers para realizar uma troca envolvendo LeBron. Apesar de existir a vontade de atuar ao lado de Curry, o camisa 23 do Lakers rejeitou. Meses depois, o jornalista Marc Stein, do Substack, revelou que Rich Paul, agente do ala, teve papel importante na decisão.

“Paul teria implorado para os times descartarem a ideia de uma troca de LeBron James para o Warriors. Principalmente porque ele queria proteger o craque de uma possível reação negativa por mudar de time pela quarta vez na carreira”, afirmou Stein.

Portanto, com a extensão de contrato, Stephen Curry segue no Warriors, pelo menos, até 2026/27. Aos 35 anos, o astro declarou estar triste pelo fato de não ter mais Klay Thompson ao seu lado, mas entende que o momento era de mudanças. Além disso, Curry disse que foi um momento incrível e os quatro títulos jamais serão esquecidos.

Duas vezes MVP da NBA, Curry está no Warriors desde 2009/10 e está próximo de completar mil jogos pela equipe. Em 956 partidas, ele possui médias de 24.8 pontos, 6.4 assistências, 4.8 assistências, além de aproveitamento de 42.6% do perímetro.

