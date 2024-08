Confira o ranking de melhores armadores da história da NBA

1/14 Nesta offseason, muitos debates aconteceram sobre o ranking de melhores armadores da história da NBA. A equipe do Jumper Brasil elegeu individualmente uma lista de seus atletas favoritos por posição. Então, vamos começar com os armadores. No fim, também teremos um top-dez de jogadores em geral, sem a limitação das posições. Foto: Reprodução / X

2/14 As regras são simples. Cada um dos jornalistas do Jumper Braisl escolheu e ordenou o seu top-10 favorito. Isso gerou um ranking de pontos em ordem decrescente. Ou seja, o primeiro colocado de cada lista levou dez pontos e assim sucessivamente até que o décimo recebesse apenas um ponto. Agora, confira o ranking final. Foto: Reprodução / X

3/14 12. GARY PAYTON (1 ponto) - O especialista defensivo que marcou época no Seattle SuperSonics abre a lista na 12ª posição e apenas um ponto. Ele é um dos poucos armadores que venceu o prêmio de Defensor do Ano e esteve rotineiramente em corridas pelo MVP nos anos 1990. Payton não venceu títulos em Seattle, caindo na final de 1996 para o Chicago Bulls de Michael Jordan, mas conseguiu seu tão sonhado anel com o Miami Heat, já no fim da carreira em 2006. Foto: Reprodução / X

4/14 11. RUSSELL WESTBROOK (2 pontos) - Agora no Denver Nuggets em um papel mais secundário, o MVP de 2017 foi um grande protagonista na NBA na maior parte de sua carreira. O armador quebrou o recorde triplos-duplos da liga e tem quatro temporadas com média de triplo-duplo. Westbrook ainda procura seu título depois chegar perto duas vezes com o Oklahoma City Thunder. Em 2012, perdeu a decisão para o Miami Heat e em 2016 chegou às finais de conferência. Foto: Reprodução / X

5/14 10. JASON KIDD (10 pontos) - Kidd foi um dos armadores mais completos da história da NBA. Clássico, ele sempre foi um incrível organizador e construtor de jogadas, além de uma capacidade defensiva incrível. No fim da carreira, se adaptou muito bem as bolas de três e se tornou um bom arremessador. Foi um personagem enorme do título do Dallas Mavericks em 2011, mesmo já muito veterano e defendendo astros como Kevin Durant e LeBron James. Mas seu auge foi no New Jersey Nets (hoje Brooklyn). Pela franquia, jogou duas finais de NBA e passou muito perto de um MVP. Foto: Reprodução / X

6/14 9. BOB COUSY (14 pontos) - O tempo não apaga o tamanho de Cousy na história da NBA. O armador foi dominante nos anos 1950 e 1960. Foi fundamental na primeira fase da super dinastia do Boston Celtics com Bill Russell. Ele liderou a liga em assistências por oito anos, além de ser o MVP em 1957. O lendário armador venceu seis títulos com a camisa celta e até hoje é um torcedor fanático da equipe, mesmo com mais de 95 anos. Foto: Reprodução / X

7/14 8. STEVE NASH (20 pontos) - A revolução ofensiva que a NBA passou nos últimos anos tem sua origente no Phoenix Suns dos anos 2000, liderado pelo armador canadense. Esse time, afinal, liderou o Oeste por várias temporadas e rendeu dois MVP para Steve Nash, que produziu um jeito de atacar diferente do usual da época: rápido, pick-and-rolls constantes e transição a todo momento. Ele não conseguiu ter o mesmo sucesso na pós-temporada, ficando sem títulos e finais. Mas, sua marca que não angariou taças, moldou o estilo de jogo da NBA de hoje em muitas de suas características. Foto: Reprodução / X

8/14 7. JOHN STOCKTON (24 pontos) - Para alguns, Stockton é o verdadeiro melhor passador da história da NBA. Os números totais e as médias de erros de ataque baixíssimas comprovam sua eficiência. Além de liderar a liga por nove vezes em assistências, o armador também foi acima da média na questão defensiva. Um destaque também é a longevidade. Ele jogou até os 40 anos, mantendo boa produção e o Jazz como um candidato no Oeste. Não venceu títulos e perdeu duas finais famosas para o Bulls de Jordan em 1997 e 1998. Mas por pelo menos 15 anos, ele esteve no entre os melhores armadores da NBA. Foto: Reprodução / X

9/14 6. CHRIS PAUL (27 pontos) - O lendário Chris Paul também caminha para um fim de carreira sem títulos na NBA. No entanto, por muitos anos, ele foi o melhor jogador da posição de maneira incontestável. Paul é uma das maiores mentes da NBA. Poucos uniram a capacidade criativa com uma eficiência tão alta. Ele foi protagonista em quase todos os seus times e passou perto de títulos com o Houston Rockets de 2018 e o Phoenix Suns de 2021, quando chegou às finais, mas foi derrotado pelo Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Foto: Reprodução / X

10/14 5. JERRY WEST (36 pontos) - O armador do Lakers foi um revolucionário nos anos 1960 e 1970 da NBA. Provavelmente o primeiro super pontuador da liga a ser tão baixo. Em uma era de grandes pivôs, ele foi a peça central do domínio do Lakers no Oeste como um armador. West marcou uma das conquistas mais incríveis da história: o único MVP de finais que não jogou pelo time campeão. Aliás, as derrotas em finais marcaram sua carreira em um série de reveses para o Celtics. Enfim, se tornou campeão em 1972. É o famoso logo da NBA e faleceu há poucos meses. Foto: Reprodução / X

11/14 4. ISIAH THOMAS (39 pontos) - Por muito tempo, foi considerado o único jogador baixinho a liderar uma equipe até o título na NBA moderna. Thomas era implacável em todos os requisitos. Um pontuador incrível quando necessário, visão de jogo excepcional, um dos melhores defensores do mundo. E acima de tudo, personalidade, muita personalidade. Thomas foi a oposição que impediu a transição perfeita da era Magic e Bird para Michael Jordan, com batalhas épicas e vitórias contra os três na pós-temporada. Foi o personagem central do bicampeonato do Detroit Pistons em 1989 e 1990. Foto: Reprodução / X

12/14 3. OSCAR ROBERTSON (45 pontos) - Abrindo o pódio do ranking, o "BIG-O". Robertson também foi um revolucionário dos anos 1960 e 1970. Armador com capacidade única para rebotes, assistências e pontuação. Possivelmente o armador que melhor dominou todas as principais facetas do jogo. MVP em 1964, não conseguiu um título em seu auge no Rochester Royals (atual Kings), mas se tornou campeão ao lado de Kareem Abdul-Jabbar, já mais velho, em 1971, com o Milwaukee Bucks. Foto: Reprodução / X

13/14 2. STEPHEN CURRY (55 pontos) - O homem que mudou o jogo para sempre. Não é só como Curry construiu sua dinastia na NBA com quatro títulos em oito anos, mas também como ele fez isso. Um arremessador histórico, o armador mas diferente da lista, e o jogador que mais abriu espaço para seus companheiros em uma função sem a bola na história da liga. Um tipo de criação ofensiva distinta que resulto em um dos melhores e mais coletivos ataques de todos os tempos. Agora medalhista olímpico e duas vezes MVP, o ídolo do Warriors ganhou tudo e esquentou o debate sobre o maior da história da posição. Foto: Reprodução / X