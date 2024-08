Sem troca: Stephen Curry estende contrato com Warriors

Após rumores de que poderia deixar o Golden State Warriors em troca, o astro Stephen Curry estendeu seu contrato. De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o valor é de US$62.6 milhões para a temporada 2026/27. Isso porque o camisa 30 já tinha vínculo até 2025/25 com a equipe californiana.

Aos 36 anos, Stephen Curry deu algumas declarações durante o período da offseason que levaram jornalistas a pensarem que ele queria deixar a equipe. O campeão olímpico afirmou que gostaria de vencer, enquanto tinha preferência por ficar no time de San Francisco.

Em entrevista a Marc Spears, do canal ESPN, o astro falou sobre o momento da franquia. A principal mudança, por enquanto, é a saída do antigo companheiro Klay Thompson. Stephen Curry ainda está refletindo sobre a saída do ídolo da franquia para o Dallas Mavericks.

“Honestamente, a ficha ainda não caiu. É o tipo de coisa que só vou saber mesmo quando chegar ao Chase Center em outubro sem ele. Mas eu sei que tudo tem um fim. É claro que eu gostaria de me aposentar no Warriors com ele e Draymond Green da NBA. Ele tomou uma decisão que considerou ser a melhor para ele em geral, mas a história não se apaga nunca. Vamos celebrar o que fizemos juntos, pois não é fácil fazer isso por tanto tempo. Mas com certeza é estranho”, afirmou.

“Acho que é difícil prever o futuro. O que posso dizer é que sempre falei que queria ficar aqui até o final da minha carreira como jogador de basquete. Mas é muito importante ser competitivo. E acho que é possível fazer as duas coisas até acabar. É claro que penso em uma garantia de brigar por título e acho que a franquia está fazendo o que pode para garantir isso. É o necessário em meio a tantas mudanças que a NBA tem passado e ao número de times talentos que temos agora”, explicou Curry.

Em fevereiro deste ano, houve uma conversa sobre LeBron James juntar-se a Stephen Curry no Warriors em troca, mas o jogador do Lakers ficou e ainda estendeu seu contrato. Depois, nas Olimpíadas, alguns rumores apontavam que Curry poderia fazer o inverso e ir para o Lakers.

Agora, com a extensão de contrato, o astro confirma o interesse de seguir no Warriors até o fim da carreira. Embora ninguém saiba quando ele vai se aposentar, o certo é que não sai da equipe na atual temporada. Portanto, ele tem US$178 milhões garantidos pelas próximas três temporadas.

Como resultado, Stephen Curry entra no seleto grupo de jogadores que receberam (ou vão receber) US$500 milhões em salários na carreira. Os outros dois foram Kevin Durant e LeBron James.

Quatro vezes campeão, Curry fez 26.4 pontos, 5.1 assistências e acertou 40.8% do perímetro na última temporada com o Warriors.

