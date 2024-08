Segundo jornalista, Boban Marjanovic poderia receber contrato com Lakers

O Los Angeles Lakers pode assinar um contrato com o pivô Boban Marjanovic. De acordo com Michael Dunlop, do Heavy Sports, a necessidade de um pivô para cobrir uma curta minutagem na posição é necessária. Portanto, o veterano europeu poderia servir como substituto imediato ao titular Anthony Davis.

“Boban pode ajudar em quadra em curtos períodos de tempo. Ele tem 36 anos e nunca jogou mais do que 681 minutos em uma temporada. E não jogou mais de 271 nos últimos quatro anos. Portanto, ele não entraria muitas vezes em quadra, somente em situações específicas, como uma peça de xadrez para o novo técnico JJ Redick usar a seu critério”.

Na última temporada, o Marjanovic teve médias de 5.5 pontos, 3.6 rebotes e 0.5 assistências. Enquanto o Lakers foi o pior time em rebotes ofensivos, com 8.2 por partida, o europeu teve uma média de 0.8. Desse modo, poderia contribuir para um ponto fraco do time.

“O Lakers foi o pior time da liga em rebotes ofensivos na temporada 2023/24, conseguindo apenas 8.2 por partida. Anthony Davis teve 239 no ataque, enquanto outro jogador sequer teve 70. É uma amostra pequena, mas Bobab tem uma média de cinco rebotes ofensivos a cada 36 minutos na carreira, o que pode ajudar nesse aspecto”, seguiu Dunlop.

O jornalista ainda afirmou que a experiência de Marjanovic poderia ser aproveitada pelo Lakers. Em sua carreira na NBA, o veterano acumula passagens por seis franquias da NBA. Portanto, poderia levar a experiência necessária para um time em reconstrução na liga.

“Fora de quadra, Boban é um ótimo cara de grupo, uma ótima influência no vestiário. Você já ouviu alguém falar mal dele? Absolutamente não. Pense nos seus colegas de trabalho por um minuto. Ele era o mais focado, que trabalhava de forma mais eficiente e apresentou os melhores resultados quando esteve ao redor de boas pessoas. Claro que ele esteve feliz, é da naturza humana. Boban é certamente uma das pessoas mais afáveis que faz todos ao seu redor sorrirem”, completou o repórter.

Por fim, Boban Marjanovic poderia pedir um contrato mínimo de veterano para o Lakers. Desse modo, o acordo custaria cerca de US$3.1 milhões na folha salarial do Lakers. Para a próxima temporada, a franquia angelina tem a quinta folha salarial mais cara da NBA, avaliada em US$192 milhões.

