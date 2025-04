76ers quebra recorde de times na NBA

O Philadelphia 76ers é um dos times com recorde mais decepcionante da NBA. Antes cotada para o título, a equipe tem 23 vitórias e 52 derrotas na temporada 2024/25. Como resultado, ocupa a 13ª posição da Conferência Leste e não tem mais chances de avançar aos playoffs.

Parte deste desempenho negativo é o acúmulo de lesões no 76ers. Joel Embiid e Paul George, por exemplo, estão fora da temporada. Assim como o jovem destaque Jared McCain. Por fim, o outro astro, Tyrese Maxey, está fora por tempo indeterminado na reta final de campanha.

As ausências, assim, forçaram um recorde para o Sixers na NBA. De acordo com o site ClutchPoints, o time estabeleceu a marca de maior número de quintetos titulares diferentes em uma única temporada. Só este ano foram 52 times diferentes. Assim, a franquia quebrou o feito que pertencia ao Memphis Grizzlies.

Publicidade

Nas diversas formações diferentes, 21 dos 28 jogadores do 76ers na temporada da NBA tiveram ao menos uma partida como titular. Além disso, apenas cinco formações titulares conseguiram mais de um vitória, sendo que nenhuma delas jogou pelo menos cinco partidas.

As duas formações mais comuns, assim, começaram apenas quatro jogos. Tyrese Maxey e Kelly Oubre Jr. estiveram nas duas. O primeiro grupo, além disso, tinha Paul George, Eric Gordon e Guershon Yabusele. A segunda, enquanto isso, teve ainda Caleb Martin, Kyle Lowry e Andre Drummond.

Publicidade

Leia mais!

Entre os times distintos do 76ers na NBA, o que teve melhor recorde foi o composto por Embiid, Maxey, George, Oubre e Martin. O quinteto, afinal, teve uma campanha de três vitórias e nenhuma derrota.

Em contrapartida, a formação com Embiid, Maxey, George, Oubre e Justin Edwards teve três derrotas e nenhuma vitória. A única diferença dos times, que foi Martin, sequer está na franquia. Afinal, ele foi trocado para o Dallas Mavericks na trade deadline.

Publicidade

Ademais, todos os jogadores que começaram a temporada pelo 76ers tiveram pelo menos um partida como titulares no 76ers. A única exceção foi Lester Quinones. Até mesmo Chuma Okeke e Oshae Brisett, que assinaram contratos de dez dias, fizeram parte do quinteto inicial.

Por fim, Oubre (57) e Maxey (52) são os atletas com mais partidas pelo 76ers na temporada da NBA. Yabusele tem 41, mesmo número de George, que está fora da campanha por lesão.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA