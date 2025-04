Analistas projetam novo salário de Cam Thomas no Nets

Cam Thomas está próximo de ganhar aumento de salário no Brooklyn Nets. Após duas boas temporadas, o ala-armador deve chegar à offseason como uma das prioridades da franquia de Nova York. Então, Yossi Gozlan, especialista em teto salarial da NBA, projetou o próximo contrato do jogador.

“Cam Johnson conseguiu quatro anos e US$ 90 milhões. Nic Claxton conseguiu quatro anos e US$ 100 milhões. Eu diria que Thomas deve receber um salário um pouco acima disso. Talvez, quatro anos e US$ 105 milhões ou cinco anos de US$ 130 milhões. Isso pode ser um pouco alto, mas com base no que deram para esses caras, imagino que seja algo nessa faixa”, projetou Gozlan no podcast Bleav in Nets.

Desse modo, diante da projeção de Gozlan, o ClutchPoints estimou o salário anual de Cam Thomas no Brooklyn Nets. Segundo o site, ele deve ocupar de 11% a 20% do teto salarial da franquia, entre 2025/26 e 2028/29. Confira a projeção:

2025/26: US$ 30,3 milhões (19,6% do teto)

2026/27: US$ 27,9 milhões (16,39% do teto)

2027/28: US$ 25,5 milhões (13,61% do teto)

2028/29: US$ 23,0 milhões (11,19% do teto)

Portanto, Thomas deve ter um salário entre US$ 25 e US$ 30 milhões anuais. O Nets, inclusive, é a única equipe que deve ter condições de atender à oferta, uma vez que terá espaço de US$ 50 a US$ 65 milhões no teto salarial. Os demais times, enquanto isso, estarão limitadas à exceção no valor de US$ 14.1 milhões.

Gozlan ainda apontou que o acordo com Thomas pode ser favorável ao Nets. Isso porque, a média de 11% a 14% nos dois anos finais de acordo é similar ao que jogadores de rotação recebem na NBA.

“Se ele continuar evoluindo, mesmo que seja um pouco, desde que não haja uma regressão, se estiver ganhando menos de US$ 30 milhões por ano com o teto aumentando, será um ótimo contrato”, disse.

A projeção, por fim, é superior ao que Keith Smith, do site Spotrac, estimava. Na contramão de Gozlan, o analista acredita que o Nets não deve pagar um alto valor para Thomas. Ainda mais com as limitações salariais dos prováveis concorrentes da franquia pelo ala-armador.

“O Nets não está em posição de deixar jovens talentos saírem de graças, mas não pode pagar demais agora. A menos que time se apaixone por Cam Thomas e queria uma troca sign-and-trade, espere que o Nets o traga de volta por um valor sólido”, argumentou Smith.

