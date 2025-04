LeBron James revela como Luka Doncic inspira gerações

LeBron James e Luka Doncic são uma das duplas mais fortes da NBA atualmente. Com um dos maiores jogadores da história já aos 40 anos, o Los Angeles Lakers se certificou de adquirir Doncic para garantir o futuro da equipe. Afinal, o esloveno tem apenas 25 anos. E LeBron parece entender isso. Isso porque o craque deu declarações falando sobre como seu companheiro de time inspira novas gerações.

“Ele joga o jogo da maneira que eu sempre quis inspirar a geração a jogar. Eu sempre amei os jogadores que transmitem tanta confiança aos companheiros de equipe, que os fazem acreditar que são realmente melhores do que eles realmente são. Luka tem feito isso há sete anos. Eu consegui fazer isso com alguns dos meus times. Quero dizer, eu não teria chegado às finais da NBA em 2006 com aquele time se não fosse capaz de fazê-los acreditar que eram maiores do que eram. Então, é sobre dar a eles essa confiança”, disse James em seu podcast Mind the Game, com Steve Nash

A estrela de Los Angeles também comentou sobre como há grandes jogadores pelos quais os outros “atravessariam uma parede”, dizendo que Doncic tem esse impacto sobre seus companheiros de equipe.

“Isso faz com que, no fim das contas, eles fariam qualquer coisa por você”, disse James. “Nós construímos esse vínculo. Então, Luka tem isso. Ele aprendeu isso crescendo na Eslovênia, depois indo para Madri, aprendendo o jogo da maneira certa e jogando em nível profissional com 13, 14 anos de idade. Então, ele trouxe esse mesmo modelo e esse mesmo jogo para a NBA desde o primeiro dia”.

Dessa forma, Luka Doncic e LeBron James levaram o Lakers para a quarta posição da Conferência Oeste. A equipe busca se preparar para os playoffs. Além disso, Austin Reaves segue jogando em alto nível, agindo como uma terceira estrela para a dupla.

No fim do mês, o armador falou sobre a liderança que ele e LeBron precisam passar para o Lakers. Na ocasião, a equipe vinha de alguns resultados ruins.

“LeBron e eu temos que ser os jogadores a reenergizar essa equipe. Então, isso é uma obrigação minha. Preciso jogar melhor, me comunicar mais com todos. Fiz isso durante o primeiro tempo hoje, mas, depois, me deixei calar. Não é a coisa certa. Eu tenho que falar mais, pois ainda sou o cara novo do elenco. Só assim vou ficar mais confortável aqui”, admitiu o craque, depois do revés contra o Orlando Magic.

