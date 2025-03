Ja Morant teria problemas com novo técnico do Grizzlies

A mudança de técnico no Memphis Grizzlies não agradou Ja Morant. De acordo com o portal The Athletic, o armador ficou surpreso com a saída de Taylor Jenkins após seis anos na equipe. Além disso, ele se incomodou com a escolha de Tuomas Iisalo como treinador interino do time.

A irritação de Morant com o novo técnico se dá pelas mudanças no sistema do Grizzlies. Para a atual temporada, a franquia adotou um esquema tático que tirou as jogadas de pick-and-roll e a bola das mãos do astro. Iisalo, aliás, seria um dos responsáveis pelo estilo de ataque.

“Iisalo teve um papel fundamental na implementação do novo sistema ofensivo. E uma fonte que viu Morant treinar no Grizzlies disse: ‘em alguns dias, ele parece pronto para jogar, mas em outros parece que não quer estar ali. Ele odeia esse ataque'”, informou o The Athletic.

Morant, aliás, já vinha insatisfeito com as mudanças no Grizzlies. Segundo o portal, a primeira ação que o chateou foi a demissão do assistente Blake Ahearn, que era próximo a ele.

Além disso, Noah LaRoche e Iisalo lideraram uma mudança no esquema técnico no ataque do Grizzlies. Morant, porém, jamais apoiou as mudanças, por sentir que elas tiraram a bola das suas mãos. Como resultado, o armador tem média de 22,3 pontos, sua pior marca nos últimos quatro anos.

“Quando esteve em quadra, Ja Morant reclamou do novo esquema, que tira a bola de suas mãos e elina os bloqueios que ele gosta de usar como condutor de jogadas”, acrescentou o portal.

O The Athletic, por fim, afirmou que Ja Morant ficou irritado com a saída do técnico Jenkins no Grizzlies. Afinal, ele era o treinador do astro desde que chegou à NBA. Além disso, o então comandante do time vinha atendendo aos desejos do armador para retomar o estilo de ataque antigo.

“Jenkins havia começado a retomar as jogadas favoritas de Ja Morant. Assim, reintroduzindo os bloqueios e algumas jogadas para que ele pudesse sair da marcação. É compreensível se isso tenha irritado Zach Kleiman (gerente-geral do Grizzlies) e influenciado na demissão do técnico. Porém, LaRoche foi a principal força por trás da mudança e também saiu junto com Jenkins”, concluiu o The Athletic.

Apesar da possível chateação de Morant, o Grizzlies segue na disputa pelas primeiras posições do Oeste. A franquia, no momento, ocupa o quinto lugar na conferência. Ou seja, está na donza de classificação direta para os playoffs.

