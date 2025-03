Entenda a polêmica de LeBron James com jornalista da ESPN

Nos últimos dias, LeBron James deu uma entrevista ao programa The Pat McAfee Show, e foi bastante aberto sobre inimizades em sua carreira, incluindo Brian Windhorst, jornalista da ESPN. O astro chegou até a chamar Windhorst de estranho. Ou seja, deu a entender que não gosta de tê-lo por perto.

“Esse cara fala como se fosse meu melhor amigo. Ele é esquisito”, disse o craque do Los Angeles Lakers.

Windhorst não se defendeu em público, mas Tim MacMahon, também da ESPN, tomou as dores do colega. “Nunca, nem uma única vez, ouvi você dizer que era amigo, muito menos melhor amigo de LeBron James”, disse MacMahon a Windhorst, no The Hoop Collective.

“Não sei se LeBron conhece esse podcaster chamado JJ Redick. Acho que ele está treinando o Lakers. Aposto que LeBron o vê o tempo todo. Na verdade, agora que penso nisso. Bem, houve uma vez em que você foi ao podcast de JJ Redick, no ano passado, e eu estava ouvindo, e pensei: ‘Uau, isso é realmente interessante.’ Eu ouvi você naquele podcast dizer: ‘Eu não acho que LeBron James gosta de mim.’ Você não estava reclamando, apenas afirmando um fato. Às vezes, quando você cobre alguém, e não puxa o saco, mas faz uma cobertura honesta, justa e precisa, as pessoas ficam com raiva de você”.

Além disso, o jornalista da ESPN e LeBron James têm uma história bem antiga. Os dois estudaram na mesma escola durante o ensino médio. Então, sendo da mesma cidade, Windhorst foi quem cobriu os anos de LeBron como jogador antes de chegar à NBA.

Desde então, Windhorst acompanhou a carreira do astro. De 2003 a 2010, ele esteve no Akron Beacon Journal e no The Plain Dealer, até sair, em 2010, quando foi contratado pela ESPN.

Embora Windhorst não afirme ser amigo de James, ele declarou nos últimos dias que LeBron decidiu assinar com a Nike, ao sair do ensino médio, porque idolatrava Michael Jordan. Isso, aliás, ofendeu a estrela do Lakers.

“Ele foi ao seu programa e disse: ‘não deixem LeBron enganar você. Ele usa o número 23 por causa de Michael Jordan.’ Ok, isso é um fato. ‘Ele assinou com a Nike por causa de Michael Jordan.’ Tipo, não, eu não assinei. Eu assinei com a Nike porque recebi um bônus de assinatura incrível. Afinal, eles me deram um contrato de sete anos, no valor de US$ 90 milhões. E, no dia seguinte à assinatura desse contrato, tirei minha mãe da periferia. Mas, no fim das contas, minha questão sempre foi: o que eu quero usar fora das quadras? Eu quero usar Nike”.

Embora a situação tenha se tornado pública só na última semana, é possível que haja inimizade entre os dois já nos bastidores. Contudo, é difícil alguém tornar isso público. Nos últimos dias, LeBron também discutiu com Stephen A. Smith, também da ESPN, e as coisas ficaram bem acaloradas.

