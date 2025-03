Erik Spoelstra fala de motivação contra Jimmy Butler

Juntos, Erik Spoelstra e Jimmy Butler foram para duas finais da NBA. No entanto, a relação do astro com o técnico Miami Heat acabou no início de fevereiro, quando, após muitos pedidos de troca, ele foi para o Golden State Warriors. Antes mesmo da negociação ocorrer, porém, a situação já não vinha bem. Agora, o jogador enfrentou seu ex-time e perdeu. O treinador falou sobre uma motivação extra para o confronto.

“A energia no ginásio estava ótima. Se você é um competidor, adora esse tipo de ambiente. Não fizemos nenhum tipo de discurso extra antes disso. Foi mais sobre mantermos nosso processo”, , disse Spoelstra. “Queríamos apenas manter o ritmo. Mas, na defesa, essa foi uma das nossas atuações mais consistentes do início ao fim. Tirando os jogos contra New York Knicks e Memphis Grizzlies, temos defendido com intensidade há seis semanas”.

O Heat teve uma sequência de dez derrotas seguidas. Mas venceu o Charlotte Hornets no último domingo (23) e o Warriors na terça-feira (25). Dessa forma, ocupa a décima colocação da Conferência Leste. Portanto, na zona do play-in da NBA. Embora a temporada tenha tomado um rumo difícil após a saída de Butler, a equipe ainda briga pela sua vaga na pós-temporada.

Ademais, o técnico Erik Spoelstra ainda falou mais sobre a defesa da equipe, e como jogar contra Jimmy Butler.

“Isso tem sido algo em torno do qual nosso time se uniu, defender e fazer as coisas difíceis. Estamos melhorando na defesa e, de certa forma, juntamos tudo”, continuou Spoelstra. “Faz muita diferença quando Stephen Curry não está jogando. Não há dúvida sobre isso. Ele cria um ataque por conta própria, gera uma série de reações e tudo mais. Mas estou falando apenas do esforço. E também temos desfalques. Então, foi bom ver esse tipo de esforço de vários jogadores ao longo do jogo”.

Entretanto, mesmo com a derrota o Warriors segue na sexta posição da Conferência Oeste. Em boa fase desde a chegada de Butler, a equipe é uma das favoritas para conseguir vaga direta aos playoffs. .

