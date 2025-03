Josh Hart quebra recorde e combina para feito inédito no Knicks

A noite dessa terça-feira de Josh Hart teve vitória com o New York Knicks, mas também recorde e feito inédito na história do time. Ele anotou, para começar, o seu nono triplo-duplo da temporada e quebrou a maior marca de um atleta da equipe. Superou a lenda Clyde Frazier no quesito. Além disso, ao lado de Karl-Anthony Towns, passou a ser a primeira dupla de jogadores da franquia a fazer TDs em uma mesma partida.

“É seguro dizer que nunca imaginei que alcançaria marcas assim. Então, o que vivo hoje é mais do que jamais sonhei para a minha carreira. Afinal, embora torcesse para chegar até aqui, nem sempre acreditei que conseguiria ser um jogador da NBA. Sinto que Deus me abriu portas que não imaginava que fossem possíveis”, celebrou o ala-armador, depois do triunfo sobre o Dallas Mavericks.

As marcas de Hart, antes de tudo, parecem a prova de qualquer tipo de previsão. Ele só tinha quatro triplos-duplos em sete temporadas na NBA até o início da atual campanha. Ou seja, mais do que dobrou esse número em um intervalo de 60 partidas. Com Towns, enquanto isso, conseguiu só a 17a atuação da história da NBA em que companheiros de elenco registraram TDs.

“Eu acho que, quando estava no Los Angeles Lakers, LeBron James e Lonzo Ball fizeram isso. Deve fazer uns cinco anos. Acompanhei aquela partida e achei que foi bem legal. Então, sinto que um ciclo se fechou para mim hoje. É uma benção, certamente, fazer uma façanha assim com um atleta como Karl. Espero que só seja a primeira de várias vezes”, completou o atleta de 30 anos.

Merecido

Esse recorde de Josh Hart, a princípio, ajuda a dar visibilidade para um coadjuvante do Knicks. O ala-armador costuma ser um pouco esquecido em relação a jogadores como Jalen Brunson e Mikal Bridges. No entanto, para Towns, o colega merece o tratamento de um protagonista nessa temporada. O motivo não são os números em si, mas a entrega que mostra em quadra.

“Fazer nove triplos-duplos em uma temporada é incrível. A forma como Josh os faz, no entanto, é que faz tudo especial. Tudo gira em torno de energia e esforço pelo bem do time. Fico feliz por ele conseguir essas estatísticas, pois sinto que faz mais coisas pelo coletivo que não se mostram nos números. Por isso, esse é um reconhecimento muito merecido”, exaltou o astro nova-iorquino.

Para Towns, Hart virou um exemplo que deveria ser mais seguido na liga. Se você tiver a postura certa em prol da sua equipe, a recompensa vem. “É gratificante porque sinto que todo o esforço, trabalho e sacrifício de Josh está sendo visto com essas marcas. E, acima de tudo, ele está ajudando a acharmos a melhor versão do nosso time com as suas atuações”, explicou.

Premiação

Triplos-duplos já viraram uma rotina para Hart, mas é bem diferente no caso de Towns. Esse foi o terceiro TD de sua carreira e o primeiro como jogador do Knicks. As atuações refletem, em particular, a sua evolução como passador nos últimos anos. Ele reconhece que, embora não seja a sua especialidade, o passe foi um fundamento que caiu em seu gosto. É uma forma de premiar o esforço de quem está a sua volta.

“Os meus companheiros estavam se movimentando muito bem sem a bola. Só queria, então, premiá-los por isso. Afinal, você motiva todo mundo a seguir com essa postura quando os acha livres com bons passes. Entrei em quadra pensando em ser agressivo com a minha capacidade de criar para outros. Sinto que todos ganhamos com isso”, concluiu o veterano pivô.

