Jalen Brunson avança recuperação e deve reforçar Knicks nos playoffs

O New York Knicks recebeu uma sinalização positiva de que vai poder contar com Jalen Brunson nos playoffs. A recuperação do astro, afinal, teve um avanço significativo nos últimos dias. O técnico Tom Thibodeau anunciou que o armador retomou as primeiras atividades com bola. Não há uma data ainda, mas a tendência de momento é que o retorno ocorra a tempo do mata-mata.

“Jalen tirou a bota protetiva e já retomou treinos leves de arremessos. Então, vemos um progresso consistente na recuperação. Mas vamos ver a evolução do tratamento. Vamos ver quais são os próximos passos e como reage a cada etapa. O que posso te garantir é que ele vai estar pronto para voltar quando estiver pronto para voltar. Nada mais”, afirmou o treinador, tentando moderar as expectativas.

Brunson foi desfalque nas últimas sete partidas do Knicks por causa de uma entorse no tornozelo direito. A expectativa, a princípio, é que ele ficasse fora de ação (no mínimo) até o fim de março. Vale lembrar que o jogador precisa participar de mais quatro jogos para ser elegível aos prêmios e times ideais da temporada. Mas Thibodeau torce pela sua volta ainda na campanha regular por outro motivo: ritmo de jogo.

“A gente vê todos os dias que Jalen está bem empenhado nessa recuperação. Afinal, é o que ele pode controlar nesse momento. E está ótimo assim, pois esse é o que queremos que seja o seu foco. Nada além disso. Torcemos para que esteja reabilitado em breve e, com isso, tenha chance de recuperar o seu ritmo antes dos playoffs. É o cenário que desejamos”, ponderou o veterano.

Acelerador

A lesão de Jalen Brunson marca um instante de oscilação do Knicks às vésperas do início dos playoffs. O time perdeu quatro das sete partidas em que atuou sem o seu armador titular. O time segue firme na terceira posição do Leste, mas pode se ver ameaçado se essa sequência ruim persistir. Miles McBride cobra que a equipe, com ou sem o astro, volte a pisar no acelerador.

“Eu acho que esses jogos, na verdade, são bem importantes. Se já esteve nos playoffs, então você sabe que esse é o momento em que os times estão tentando ganhar mais tração. E, assim, as partidas ganham mais importância. Há quem esteja brigando por uma melhor colocação. E, ao mesmo tempo, muita gente quer alcançar o seu melhor para iniciar o mata-mata”, alertou o especialista defensivo.

Vários profissionais da NBA enfatizam que os playoffs têm muito a ver com momento. Chegar em uma trajetória de alta, muitas vezes, vale mais do que uma posição boa e mando de quadra. O Knicks, no entanto, vai na contramão. “Esse é o instante em que nós deveríamos estar mais focados em estar prontos todas as noites. Mas sinto que não mostramos isso nos últimos dias”, lamentou McBride.

Vida melhor

O Knicks espera ser um candidato ao título em abril e, certamente, as chances passam por Brunson. O armador, aliás, precisou de pouco tempo para se tornar um ídolo em Nova Iorque pelas atuações na pós-temporada. É uma grande responsabilidade ser o símbolo das esperanças do troféu Larry O’Brien voltar à cidade depois de cinco décadas. Mas ele não trocaria essa experiência por nada.

“Jogar nessa franquia tem sido incrível. Certamente, mudou a minha vida para melhor. Nunca pensei que seria assim, mas sinto que o meu trabalho gerou frutos. Dou o meu melhor para o time e, como resultado, recebo muito reconhecimento. Por isso, eu sou muito agradecido por essa chance. Vir para cá é uma decisão que, se pudesse voltar no tempo, tomaria sempre”, garantiu o craque.

