Jalen Brunson se revolta após novo atropelo do Celtics sobre o Knicks

Jalen Brunson e o New York Knicks entraram em quadra nesse sábado, contra o Boston Celtics, com sentimento de revanche. Afinal, na estreia da temporada, a equipe sofreu uma derrota de 23 pontos para o rival. Mas o que se viu em jogo, mesmo em ginásios diferentes, foi uma história repetida. Os atuais campeões visitaram e dominaram os nova-iorquinos com uma vitória, dessa vez, por 27 pontos de vantagem.

“Jogar contra Boston, antes de tudo, sempre vai ser uma forma para medirmos o nosso estágio como time. Saber se somos competitivos, de fato, contra a elite. E a resposta que tivemos hoje, em síntese, é que nós não estamos no nível que deveríamos. Essa atuação como um todo foi simplesmente inaceitável”, criticou o astro do Knicks, que anotou 36 pontos na derrota.

O andamento da partida deu uma clara noção da superioridade do Celtics. Os visitantes abriram dez pontos de vantagem nos primeiros minutos e, assim, nunca ficaram atrás do placar. O Knicks até ensaiou uma reação no terceiro período, mas a vantagem não chegou a ficar abaixo de duas posses de bola. O técnico Tom Thibodeau crê que o jogo trouxe ensinamentos importantes sobre os pontos de melhora da equipe.

“Esse é um jogo complicado, sem dúvidas, porque não são os campeões por acaso. É um time ótimo nos dois lados da quadra. Mas você precisa tirar lições de todos os jogos que disputa. Ficar decepcionado com o resultado, mas aprender com isso também. Está bem óbvio que precisamos dar uma boa olhada para o que ocorreu hoje e melhorar a partir disso”, resumiu o veterano treinador.

Disciplina

Mas por que o Knicks, como Jalen Brunson disse, teve mais uma atuação decepcionante contra o Celtics? Cada jogador parecia ter uma visão depois da derrota. Em que todos concordam é que o resultado não é um bom sinal. Os nova-iorquinos entendem que, no caminho para chegarem ao título, é provável que tenham que superar o Celtics nos playoffs. No entanto, por enquanto, não parecem à altura disso ainda.

“Esse jogo deixa a certeza de que ainda temos muito trabalho a fazer. Não há como ser mais leve nessa percepção, pois é simples assim. Não há vitórias morais nessa liga. Se você possui aspirações competitivas como temos, então é preciso achar uma forma de vencer uma partida como essa. Afinal, o campeonato em que queremos estar é contra times como Boston”, admitiu o pivô.

Towns crê que, para derrubar um time como o Celtics, o Knicks ainda precisa crescer em vários aspectos. Em particular, como se manter fiel aos seu estilo e estratégia de jogo. “Grandes times, que estão na concorrência por títulos, testam a sua disciplina. Então, nós temos que seguir trabalhando para manter a disciplina ao nosso plano de jogo por 48 minutos”, concluiu.

Na tábua

Uma diferença que chamou a atenção no jogo foram os rebotes. O Knicks é o sétimo time com maior taxa de rebotes da liga, mas foi dominado pelo Celtics. Os visitantes venceram a batalha na tábua por 48 a 30. Thibodeau, em particular, ficou frustrado com a situação. O técnico valoriza muito os rebotes e, por isso, ressaltou a importância nesse quesito em mais uma derrota.

“O nosso rebote foi problemático desde o primeiro minuto. Foi um problema durante o jogo. Não melhorou. Sinto que tivemos algumas boas posses defensivas, mas, então, perdíamos o rebotes e tinham uma nova chance. É, não produzimos no nível em que esperávamos e precisávamos”, reconheceu Thibodeau.

