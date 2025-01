Karl-Anthony Towns sai em defesa de técnico do Knicks

O New York Knicks viveu uma sequência de derrotas recente que renderam críticas a Tom Thibodeau, mas Karl-Anthony Towns sai em defesa do técnico. O julgamento sobre o treinador foi de um tema habitual: os grandes minutos que dá ao time titular e o baixo uso dos reservas.

Em coletiva após a vitória sobre o Toronto Raptors, na última quarta-feira (8), o camisa 32 respondeu aos jornalistas após a partida. De acordo com ele, esse assunto sempre vem à tona quando os times do técnico perdem partidas.

“Eu sinto que vocês falam muito sobre isso. Em qualquer lugar que ele esteja trabalhando, é quase sempre a mesma coisa. Enquanto vocês falam tanto e o criticam, ele continua sendo respeitado ao redor da NBA, conseguindo empregos em franquias que acreditam nele. Então, não acredito que isso vai o afetar. Mas é uma coisa constante, sinto que vocês sempre vão critica-lo”, disparou o camisa 32.

Antes do Knicks, Karl-Anthony Towns também foi treinado por Thibodeau no Minnesota Timberwolves. Ele voltou a falar do histórico do treinador com a abordagem de minutos, e voltou a elogiá-lo antes do fim da coletiva.

“Cara, ele fez o mesmo no Chicago Bulls e Minnesota Timberwolves. Ele trabalhou em Boston, e agora está fazendo o mesmo aqui em New York. Isso não está ocorrendo só nesse ano, vem de antes de eu chegar. Então, acho que muitos times apostaram e confiaram em sua abordagem e convicção. Eu não vejo problema. Portanto, fale o que quiser sobre ele, mas Thibodeau faz o trabalho”, concluiu.

O astro brilhou no jogo. Aliás, como tem sido rotina na temporada 2024/25. Foram 27 pontos, 13 rebotes, três roubos de bola, dois tocos e duas assistências em 34 minutos. Ele acertou nove de 14 chutes, e todas as três bolas triplas que tentou.

O pivô era um ponto importante dessa equação, já que não havia atuado contra o Orlando Magic, na noite anterior, por conta de dores no joelho. Ele até foi visto mancando durante a vitória sobre a franquia canadense, mas se manteve em quadra.

Na campanha, só Nikola Jokic o supera na somatória de pontos e rebotes. Além disso, só o sérvio e Giannis Antetokounmpo o superam em jogos com pelo menos 25 pontos e dez rebotes. Como resultado, Towns é o sexto colocado da corrida para o MVP.

Mas o pivô não foi o único que defendeu o técnico. O ala Josh Hart, que também salientou as constantes criticas que Thibodeau sofre por sua abordagem, o defendeu.

“Todo ano é a mesma história. Perdemos alguns jogos seguidos e todos vocês choram sobre os minutos que estamos jogando e coisas do tipo. Isso é tudo barulho externo e não estamos ouvindo. Por fim, o mais importante é que joguemos da maneira certa. Todos estamos de acordo com o que Thibodeau planeja em todas as noites”, ressaltou o Hart.

