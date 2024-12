Knicks assina com antigo jogador como reforço na NBA

O New York Knicks anunciou um antigo jogador do time como reforço na NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a franquia assinou com Landry Shamet, nesse domingo (22). O ala-armador, inclusive, havia integrado o elenco em setembro. Porém, uma lesão no ombro na pré-temporada o tirou do plantel.

Antes da contusão, Shamet era dado como certo no time de New York. Principalmente, por seu bom desempenho na pré-temporada. O técnico Tom Thibodeau, inclusive, vinha elogiando o jogador na época, afirmando que ele tinha sua aprovação para seguir no time.

“Eu não tomo a decisão final sobre isso, mas estou baseando minha opinião no que [Shamet] fez em quadra. Ele tem se saído muito bem. A segunda unidade, como eu disse, estou ansioso para vê-lo também porque vi o que eles fizeram nos treinos. Quero ver isso em uma situação de jogo. Mas ele tem feito um trabalho muito bom”, elogiou o treinador.

Embora com a aprovação do treinador, o jogador foi dispensado por conta da lesão. Afinal, a diretoria decidiu preservar a vaga no elenco a um jogador saudável. Desde então, ele deu início à recuperação e jogou pelo Westchester Knicks na G-League, onde registrou uma média de quase 11 pontos. Desse modo, o jogador conseguiu voltar como reforço do Knicks na NBA.

Aos 27 anos, Shamet tem uma carreira de seis temporadas na NBA. Antes do Knicks, ele surgiu como jogador do Philadelphia 76ers e depois Los Angeles Clippers. A partir de 2020/21, defendeu o Brooklyn Nets, antes de se mudar para o Phoenix Suns em 2021/22. Por fim, defendeu o Washington Wizards.

Com cinco franquias no currículo, o ala-armador tem médias de 8.7 pontos, 1.7 rebote e 1.6 assistência, com 21.9 minutos por jogo.

De volta ao Knicks, o ala-armador deve contribuir com o principal problema do time na temporada: o banco de reservas. Embora o elenco titular seja um dos melhores, a segunda unidade deixa a desejar. Em 2024/25, afinal, o time de New York tem o menor volume de pontos vindo do banco, com 20.4 por partida.

Desse modo, ele deve também tirar a carga de Mikal Bridges e Josh Hart. Isso porque, a posição de ala-armador é a mais carente do banco de reservas. Assim, os titulares são forçados às maiores médias de minutos do time na temporada, com 38.5 e 37 minutos.

