Jayson Tatum consegue marca incrível de Larry Bird

Jayson Tatum está entrando no hall dos grandes ídolos do Boston Celtics, como Larry Bird, Paul Pierce e outros. Além do título conquistado na temporada passada, o astro tem alcançando recordes que eram limitados aos nomes históricos. Na última partida da franquia, por exemplo, ele conseguiu uma marca incrível que era somente de Bird com a camisa celta.

O feito aconteceu na vitória do Celtics diante do Chicago Bulls, no sábado (21). Para liderar o triunfo, camisa 0 conseguiu 43 pontos, 15 rebotes e dez assistências. Desse modo, Jayson Tatum se juntou a Larry Bird como os únicos na história da franquia a conseguir um triplo-duplo com 40 pontos ou mais.

Ainda, Tatum se tornou o primeiro jogador do Celtics a ter 40-15-10 em um jogo, além de o primeiro desde Nikola Jokic, em 26 de fevereiro.

Mas os números foram alcançados após um início em ritmo lento do craque. Embora tenha um grande volume no primeiro quarto, ele marcou somente três pontos e errou quatro de cinco arremessos. Porém, isso não limitou a confiança do camisa 0, que rapidamente entrou na partida e somou mais 13 pontos, cinco rebotes e quatro assistências no terceiro período.

A partir daí, Tatum se sentiu confortável para liderar o triunfo por 123 a 98. Após o confronto, o astro do Celtics destacou seus companheiros, que o permitiram não desanimar para conseguir os números históricos.

“É um jogo longo. Você tenta encontrar seus momentos, escolher as oportunidades, especialmente em um time como o nosso. Temos tantos caras que contribuem ofensivamente. Então, é sobre encontrar os momentos para dominar o jogo. Joe Mazulla sempre me incentva a dominar e amplificar meus companheiros. Assim, melhorando os caras de diferentes formas”, comentou.

Os números incríveis fazem parte de uma temporada digna de MVP. Apesar de tudo, o astro do Celtics ocupa a quinta colocação na Corrida para o Prêmio. Principal nome da segunda melhor campanha no Leste, o ala tem médias de 28.8 pontos, 9.3 rebotes e 5.7 assistências, além de 1.2 roubo de bola.

“A capacidade dele de acertar os arremessos, tomar boas decisões e pegar rebotes, é simplesmente incrível”, destacou Mazulla. “Mas acho que ele controlou o jogo inteiro. Como ele tem feito coisas incríveis por tanto tempo, enquanto acho que ele é subestimado. Ele tem feito isso por um longo período, mas torna tudo relativamente fácil e estamos em Boston. Então, essa é a expectativa”, completou.

