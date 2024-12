Por agressividade, técnico do Celtics leva multa da NBA

A NBA não perdoou a revolta de Joe Mazzulla após a derrota para o Chicago Bulls, na quinta-feira (19) e aplicou uma multa ao técnico do Boston Celtics. A polêmica aconteceu após Mazzulla, Jayson Tatum e Jaylen Brown receberam faltas técnicas no momento crucial do jogo. Como resultado, o atual campeão não conseguiu vencer.

Dessa forma, Joe Mazzulla mostrou toda sua revolta contra a arbitragem ao final do duelo e precisou ser contido pelos seus assistentes. Então, a multa de NBA aconteceu por causa da postura do técnico do Boston Celtics, que também disse palavrões contra os árbitros. Sendo assim, sua atitude lhe custou US$35 mil dólares.

Ainda antes de receber a multa por parte da NBA, Mazzulla foi questionado na coletiva de imprensa sobre sua atitude com os árbitros. No entanto, o técnico respondeu de forma irônica e disse que havia apenas desejado boas festas para os juízes.

Nesse sentido, quem também reclamou muito do ocorrido foi Jaylen Brown. O ala acusou a arbitragem de fazer ameaças após o próprio questionar os juízes sobre suas decisões durante o duelo.

“Eu disse ao (Van Duyne): ‘você deu uma técnica sem motivo’. Ele respondeu: ‘Se você disser isso de novo, vou dar outra’”, contou Brown aos repórteres, após o jogo. “Você não pode ameaçar os jogadores com uma falta técnica, isso também não faz parte do jogo. Se quiserem multar os jogadores por gestos, essas coisas, tudo bem, multem por isso. Mas é uma merda”, afirmou o astro, que acabou recebendo a técnica.

A derrota do Boston diante do Bulls foi inesperada. No entanto, as equipes já duelaram mais uma vez, neste sábado (21), e a partida terminou com uma boa vitória do Celtics por 123 a 98. Além disso, Jayson Tatum teve uma grande noite e brilhou com um triplo-duplo de 43 pontos, 16 rebotes e dez assistências.

Por fim, o próximo jogo do Boston Celtics acontece na segunda-feira (23), diante do Orlando Magic. Portanto, um confronto direto entre o segundo e o quarto colocado do Leste. No momento, o Celtics conta com um recorde de 22 vitórias e apenas seis derrotas e está atrás somente do Cleveland Cavaliers, que conta com 25 triunfos e somente quatro tropeços durante o ano.

