Sexto Homem do ano? Payton Pritchard bate marcas pelo Celtics

Não que o Boston Celtics precisasse de ainda mais força, mas a temporada de Payton Pritchard chama a atenção com marcas alcançadas. O armador tem feito uma campanha incrível e se tornou um dos favoritos ao prêmio de Sexto Homem do Ano em 2024/25. Definitivamente, ele vive a melhor fase da carreira e tem aumentado a força de um time já campeão e dominante.

Atualmente, Pritchard é um dos três jogadores da NBA com mais de 95 bolas de três convertidas em toda a temporada. Os outros são o astro do Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, e o ala-armador do Miami Heat, Tyler Herro, que também vive grande fase.

No recente triunfo contra o Detroit Pistons, por exemplo, Pritchard anotou 27 pontos, dez assistências e converteu sete bolas triplas no jogo. Como resultado, ele teve a mesma quantidade de bolas de três que todo o time rival. Foi o cestinha do time pela primeira vez na campanha, e ainda produziu o primeiro jogo da história da franquia com 25 pontos, dez assistências e cinco bolas do perímetro vindo do banco.

Aliás, mesmo que exclua as cinco bolas triplas do recorde, ele também atinge uma marca que há muito tempo não se via em Boston. O último reserva que teve um jogo de 20 pontos e dez assistências pela franquia foi Larry Bird em 1985. Na ocasião, o ídolo voltava de lesão, e por isso começou no banco.

Além disso, Pritchard atingiu 500 bolas triplas na carreira durante a partida de ontem. Apenas o décimo jogador a atingir a marca em toda a história da franquia. Mas ele faz parte de um grupo ainda mais restrito nesse quesito. Entre os dez, só dois conseguiram ter esse número com pelo menos 40% de eficiência: Payton Pritchard e Ray Allen, o sexto homem está igualando as marcas de verdadeiras lendas do Celtics.

Em 2024/25, suas médias são de 16.5 pontos, 3.3 rebotes, 3.2 assistências e um roubo de bola por partida. Excetuando os passes decisivos, são todas as melhores marcas de sua carreira. Tudo isso enquanto acerta 43.2% do perímetro, também a melhor marca de sua trajetória na NBA.

A partida contra Detroit marcou o 12° jogo do camisa 11 com pelo menos cinco bolas triplas em toda a campanha. Ninguém na NBA conseguiu tantos jogos com esse desempenho.

É claro que o alto volume de Boston no perímetro ajuda, mas é por jogadores como Pritchard e sua movimentação fora da bola e capacidade de construção, que a equipe consegue criar tantos chutes de três.

Com seu papel vital para a atual campanha, o jogador de 26 anos tem sido sempre citado como favorito para o prêmio de melhor reserva. Nomes como por exemplo, Ty Jerome, do Cleveland Cavaliers, e De’Andre Hunter, do Atlanta Hawks, também tem se revezado como principais adversários.

