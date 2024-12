“Marcus Smart sempre será um ‘Celtics'”, garante Jayson Tatum

Embora Marcus Smart tenha saído do Boston Celtics na offseason de 2023, a relação do jogador com seus ex-companheiros de time, como Jayson Tatum, parece ser boa. O astro comentou, após a derrota para o Memphis Grizzlies, no sábado (7), que o armador sempre será parte da equipe.

“O maior Celtic. Ele sempre será um de nós. É para a vida”, disse Tatum. Smart passou os primeiros nove anos de sua carreira em Boston. Pela equipe, nunca ficou de fora dos playoffs, e chegou a ser nomeado melhor defensor do ano em 2022. Dessa forma, entre saídas do banco e titularidades, o armador teve médias de 10.7 pontos, 4.6 assistências e 3.5 rebotes por jogo pela equipe.

Bem diferente das médias que vem tendo agora, pelo Grizzlies. Em má fase, Smart tem 9.4 pontos, 4.3 assistências e 2.5 rebotes por jogo nessa temporada. No entanto, seu aproveitamento de quadra, de apenas 35.1%, tem chamado atenção negativamente.

Ainda assim, em seu retorno à Boston, o jogador parecia feliz. Afinal, levou seu filho e sua esposa para conhecerem os jogadores do Celtics e outros trabalhadores do TD Garden. Embora sua performance não tenha sido boa, com apenas três pontos e um arremesso certo em 11, a homenagem foi bonita. Marcus Smart ainda foi ovacionado quando entrou e marcou seu amigo Jayson Tatum em várias posses.

Embora Smart não tenha conquistado um título em Boston, membros da franquia acreditam que ele ajudou a construir a base da equipe que conseguiu. “Eu sempre digo que as pessoas que fizeram o Celtics avançarem são o que torna esse trabalho o que ele é”, disse Joe Mazzulla, técnico da equipe.

“Mesmo antes de eu chegar aqui, ele deixou sua marca na cidade com a forma como os torcedores reagiam a ele. Apenas pela maneira como ele jogava duro todas as noites. Então, para mim, é uma chance de agradecê-lo por isso e por aqueles que vieram antes de nós”.

Antes do confronto, Smart parabenizou membros da equipe que não via desde que o Celtics venceu as finais, em junho. Apesar do que deve ter sido um sentimento agridoce ao ver sua antiga equipe conquistar um título após sua troca, ele disse estar muito feliz pelo Celtics.

“Obviamente, você quer fazer parte disso, mas merdas acontecem” disse Smart. “Você só precisa seguir em frente. Não há ressentimentos. Eu sei o que aqueles caras passaram. Sei o que eles sacrificaram. Então, estou apenas orgulhoso de ver que eles finalmente alcançaram seu objetivo”.

