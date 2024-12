Lesão afasta Franz Wagner do Magic por longo período

O Orlando Magic levou mais um duro golpe na temporada, com a lesão de Franz Wagner. Depois de perder Paolo Banchero por um longo período, a equipe da Flórida agora terá que lidar com a ausência do alemão. De acordo com o insider Shams Charania, da ESPN, o ala sofreu uma ruptura no músculo oblíquo direito. O diagnóstico foi feito após a derrota para o Philadelphia 76ers, nessa sexta-feira (6). O detalhe é que essa é a mesma lesão que afastou Banchero das quadras há mais de um mês.

Ainda segundo Charania, Franz Wagner vai desfalcar o Magic por tempo indeterminado. Além disso, o jogador será reavaliado em quatro semanas. Ou seja, o alemão só volta a atuar em 2025. Segundo a franquia, o retorno do ala de 23 anos vai depender de como ele irá responder ao tratamento.

Desde a ausência de Banchero, Wagner assumiu o protagonismo do time de Orlando. Sob a liderança do alemão, o Magic faz a terceira melhor campanha da Conferência Leste. Até o momento são 16 vitórias em 25 jogos. Aliás, a equipe não tem uma porcentagem de vitórias tão boa desde a temporada 2009/10, quando venceu 59 jogos no total. Assim, as boas performances, em especial, sem Banchero, têm chamado a atenção.

Além disso, a equipe avançou à fase de mata-mata da Copa NBA. Assim, na próxima terça-feira (10), o Magic vai enfrentar o Milwaukee Bucks sem os seus dois melhores jogadores. Com a lesão de Franz Wagner, a expectativa é a de que o armador Jalen Suggs assuma mais responsabilidade ofensiva.

Em quatro anos de NBA, Wagner faz a sua melhor temporada na liga. Dono de um tremendo potencial, o ala se transformou em uma estrela. Tanto que tem números de All-Star em 2024/25: 24,4 pontos, 5,6 rebotes, 5,4 assistências e 1,7 roubo de bola, em 25 partidas. Além disso, Wagner apareceu na sexta posição da última Corrida para o MVP da temporada.

Com as recentes atuações, o alemão recebeu elogios do companheiro Kentavious Caldwell-Pope. De acordo com o veterano, Franz Wagner assumiu de vez o papel de líder do elenco do Magic, após a lesão de Banchero, e vem jogando de forma incrível na temporada.

“Ele é nosso principal jogador. Franz Wagner é alguém que nos impulsiona no ataque. Nós jogamos através dele e ele assumiu a responsabilidade, como está evidente. Em todos os jogos, a bola está em suas mãos para criar jogadas, fazer cestas. E ele está fazendo exatamente o que deveria”, completou.

Por fim, Wagner tem sido um dos grandes destaques da Copa NBA. De acordo com o portal HoopsHype, o alemão é um dos favoritos ao prêmio de MVP do torneio de intertemporada. Em quatro jogos pelo time da Flórida, o ala angariou médias de 30,5 pontos, 7,5 rebotes e 6,3 assistências.

