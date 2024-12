Quando Paolo Banchero se lesionou no começo de temporada, o torcedor do Orlando Magic ficou preocupado. Afinal, era o melhor jogador do time, tendo uma partida de 50 pontos contra o Indiana Pacers e com um jogo ainda mais fluído que nas últimas temporadas. Entretanto, na ausência de Banchero, Franz Wagner tem liderado o Magic e a equipe venceu 11 dos últimos 12 jogos.

Sem o camisa 5, Wagner tem médias de 25.1 pontos, 5.8 rebotes e 6.4 assistências. São números bem melhores do que na última temporada, quando teve 19.7 pontos, 5.3 rebotes e 3.7 assistências. Além disso, o jogador tem a mesma média de minutos por jogo, mostrando que a evolução não é somente por jogar mais na ausência de Banchero.

E os esforços do alemão não passam em vão. O técnico do Magic, Jamahl Mosley, elogiou o jogador. “Ele não tem medo de grandes momentos, e foi isso que pedimos para ele fazer,” disse Mosley. “Não poderia estar mais feliz por este time. Mas, por ele, que se dedica tanto e trabalha incrivelmente duro, ver isso acontecer é fantástico”.

O jogador é, inclusive, o favorito das casas de aposta para o prêmio de quem mais melhorou no ano. É claro que ainda é cedo na temporada para bater o martelo sobre premiações individuais. Mas se mantiver o nível, Wagner deve aparecer entre os favoritos até o fim de 2024/25.

O Magic tem 15 vitórias e sete derrotas, ocupando a terceira colocação na Conferência Leste. A equipe não tem uma porcentagem de vitórias tão boa desde a temporada 2009/10, quando venceu 59 jogos no total. Assim, as boas performances do time, em especial, sem Banchero, têm chamado atenção.

Paolo Banchero está fora desde outubro, quando se lesionou em derrota para o Chicago Bulls. O tempo de retorno ainda é indeterminado. Mas, com mais de um mês ausente, é especulado que sua volta esteja próxima.

Dessa forma, se Franz Wagner e Paolo Banchero conseguirem manter o alto nível juntos, o Magic pode se tornar a terceira força do Leste. Afinal, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics despontam como os dois favoritos da conferência, mas com Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers aquém das expectativas, e o New York Knicks ainda sem embalar, Orlando pode surpreender.

