Norman Powell: “Sempre me vi como um all-star na NBA”

Não é tão comum vermos atletas serem eleitos para o primeiro Jogo das Estrelas depois dos 30 anos de idade. Kyle Korver foi o último jogador a conseguir esse feito, em 2015. Então, quem vai ser o próximo? Prever é meio impossível. Mas Norman Powell vai lutar com todas as forças para ser all-star pela primeira vez nessa temporada da NBA. O ala-armador não esconde que isso é uma obsessão pessoal.

“Ser um all-star é algo que sempre visualizei e imaginei para a minha carreira. Sempre me vi assim. E não era só estar em um Jogo das Estrelas, mas ser eleito várias vezes. Esse é um objetivo que, a princípio, nunca saiu da minha mente. É claro que eu quero também vencer. No entanto, independentemente disso, tenho metas individuais que quero alcançar”, afirmou o atleta, em entrevista ao site The Athletic.

Powell é o cestinha do surpreendente Clippers, que supera expectativas e está empatado com a quinta melhor campanha do Oeste. Ele registra média de 23,3 pontos, enquanto converte quase 49% dos seus arremessos de longa distância. Não são estatísticas que sugerem um all-star garantido. Mas, com tantos atletas que mal se importam com o jogo festivo, ele crê que o seu desejo de estar no evento é um trunfo.

“Eu consigo me ver no centro do Intuit Dome, saudado como all-star pela primeira vez pela torcida do Clippers. Assim como aconteceu lá em Toronto, quando Kyle Lowry e DeMar DeRozan foram eleitos pela primeira vez. Nunca me esqueci daquela festa no ginásio do Raptors. Seria incrível ter algo assim, pois seria a realização de um sonho para mim”, definiu o campeão da NBA em 2019.

Nada diferente

Nos últimos anos, Powell se consolidou como um dos melhores sexto jogadores da liga. Já temos, então, uma grande mudança em relação a anos anteriores: ele foi titular em todos os 15 jogos que disputou nessa temporada. Como resultado, não por acaso, tem a maior média de pontuação da carreira. Mas, exceto isso, o ala-armador garante que nada mudou em seu jogo. As pessoas só começaram a prestar atenção.

“Eu sinto que sempre atuei nesse nível, mas pouca gente notava. Às vezes, eu estava com outros jogadores que recebiam mais atenção. Mas, se você ver os momentos em que fui titular e uma das principais opções ofensivas, os meus números sempre eram assim. Por isso, digo que sempre tive esse potencial. Sempre tive os números e a eficiência, mas faltava a oportunidade”, argumentou o veterano.

O conforto de Powell em Los Angeles vai além dos números e estatísticas. É um lugar que, acima de tudo, permite que seja quem sempre soube que é. “O Clippers só me oferece a chance de jogar o meu basquete de forma plena. Eu tenho a oportunidade, assim, de entrar em quadra e ser o ótimo pontuador que pode ser todas as noites”, resumiu.

Reconhecimento

Ser eleito all-star seria o reconhecimento dos sonhos para Norman Powell dentro da NBA. Mas a citação como um dos candidatos a uma vaga já é um sinal de valor. O técnico Tyronn Lue, ao menos, acredita que seja assim. Só existem, a princípio, 24 jogadores em cada Jogo das Estrelas. Então, o mais importante é estar no radar e “forçar” a liga a vê-lo.

“Norman quer ser ótimo e trabalha para isso, então não fica só no discurso. Por isso, eu estou muito feliz com o seu momento. As pessoas, por fim, têm a chance de ver que ele pode realmente jogar entre os melhores. O quanto treinou e se esforçou nos últimos anos, certamente, valeu a pena”, concluiu o treinador angelino.

