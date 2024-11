James Harden revela “segredo” de ótimo início de temporada do Clippers

É óbvio que James Harden estava confiante no Los Angeles Clippers antes do início da temporada. Mas, além dos jogadores e torcedores, encontrar alguém animado com o time angelino era difícil. Por isso, as 11 vitórias nos 18 primeiros jogos da campanha surgem como uma surpresa positiva. Como explicar esse sucesso inesperado? Para o astro, o segredo do ótimo começo passa longe de questões táticas.

“A coisa mais importante desse grupo é que todos estão felizes uns com os outros. Pode ser a noite de qualquer um brilhar e ninguém vai se contrariar porque não foi a sua vez. Todos estão contentes, em síntese, com o sucesso de todos. Sabemos que não seremos perfeitos sempre e não dá para vencer todas. Mas, com essa postura, coisas boas vão acontecer com o tempo”, projetou o armador, em entrevista ao site The Athletic.

O Clippers dava várias razões para pessimismo até poucas semanas. Em primeiro lugar, Paul George tornou-se agente livre e foi embora para o Philadelphia 76ers sem nenhum retorno. A equipe perdeu o astro Kawhi Leonard por tempo indeterminado, logo depois, durante a pré-temporada. O nível de talento do time caiu, mas Harden aponta que isso incentivou o esforço e dedicação do elenco.

“Nós estamos começamos a aparecer enquanto entendemos quem somos como time de basquete. Entendendo que para termos chances de vencer, antes de tudo, precisamos jogar com o pé no acelerador todas as noites. Não importa quem esteja do outro lado. Mas, ao mesmo tempo, essa é a parte mais empolgante de competir com esse grupo”, contou o futuro integrante do Hall da Fama.

Estabilidade

James Harden virou o “astro solo” do início de temporada do Clippers sem preparação. Esse cenário, a princípio, era ruim. Mas também trouxe um ponto positivo com que os californianos não estavam acostumados: estabilidade. George e Leonard, afinal, eram desfalques constantes. Mo Bamba foi um dos contratados da equipe na offseason e garante que isso faz diferença na liga.

“Eu acho que jogadores da NBA gostam de ter hábitos, pois queremos saber o que vai acontecer. Queremos saber em que estamos nos metendo e, assim, poder fazer tudo funcionar. É bom entender por que você está jogando aquele tempo de quadra – ou o motivo de simplesmente não estar jogando. Quando todos entendem isso, acho que ajuda a construir um senso de camaradagem”, disse o pivô.

O técnico Tyronn Lue já declarou que suprir as ausências de George e Leonard seria um desafio. Mas, na prática, sugere que tem sido mais fácil do que pensava. “Precisamos de uns cinco ou seis jogos para entender o que seria a nossa rotação. E, além disso, como jogaríamos. Desde então, as coisas vêm funcionando bem. Não ter atletas entrando e saindo do time, certamente, ajuda”, admitiu.

O retorno

Os casos de Leonard e George, no entanto, são diferentes. Afinal, a tendência é que o duas vezes MVP das finais ainda volte durante a temporada. Não se sabe quando, mas essa é a expectativa. Diante do que deu certo para a equipe, alguém pode dizer que o retorno pode ter um impacto até negativo. Mas Lue não tem dúvidas de que o Clippers ainda precisa do craque.

“Não é fácil perder o seu melhor jogador, mas conseguimos consolidar um time nesse início de competição. Com isso, a gente sabe quem vai jogar todas as noites. Esse tipo de estabilidade, certamente, tem ajudado a nossa equipe. Mas não me deixo enganar por isso. É claro que nós precisamos de Kawhi para alcançar a nossa melhor versão”, concluiu o treinador.

