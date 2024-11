James Harden revela: “Thunder não venceu na NBA por US$4 milhões”

No início da década de 2010, o Oklahoma City Thunder tinha um dos times mais empolgantes da NBA, com três jovens estrelas com muito potencial: James Harden, Kevin Durant e Russel Westbrook. A franquia chegou a disputar a decisão da liga com seus craques, mas não conseguiu derrotar o Miami Heat de LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh.

Apesar disso, esse grupo de jovens astros tinha tudo para dominar a NBA. No entanto, na temporada seguinte, James Harden acabou deixando o time para jogar no Houston Rockets. Em entrevista ao Earn Your Leisure Podcast, o astro que atualmente defende o Los Angeles Clippers explicou que não ficou no Thunder por conta de quatro milhões de dólares e revelou que imaginava um título pela franquia.

“Foi por apenas 4 milhões de dólares. Eles dividiram o time por esse valor,” disse Harden, referindo-se ao dinheiro que levou sua saída. “No meu ano de novato, ficamos em oitavo, jogamos contra os Lakers. Com certeza assustamos, mas eles foram campeões. OKC estava bombando. Na temporada seguinte, estávamos nas finais do Oeste contra Dallas. Eles ganharam o campeonato. No meu terceiro ano, acabamos na final da NBA contra o Heat. Esse foi o primeiro título de LeBron. Naquele verão, fomos para as Olimpíadas. Ganhamos a medalha de ouro. No meu quarto ano, era para ser nosso momento,” refletiu Harden.

Publicidade

Em suas primeiras temporadas na NBA, James Harden era o sexto homem da equipe do Oklahoma City Thunder. Apesar de mostrar muito potencial, o armador ‘explodiu’ e se desenvolveu como uma superestrela no Houston Rockets.

Leia mais!

“Provavelmente não, mas é difícil dizer, porque eu teria que começar a ser titular em algum momento,” disse Harden, referindo-se ao seu papel de sexto homem no Thunder. “Eu fiz isso por sacrifício ao time. Como equipe, isso nos deixou melhores, mas eu teria que começar a ser titular. Minha confiança veio sobre eu não sou mais um sexto homem. Então, eu já fiz isso. Tudo isso por 4 milhões de dólares”.

Publicidade

Curiosamente, o trio de jovens conseguiu chegar ao topo da liga de forma individual. Kevin Durant foi MVP da NBA na temporada 2013/14. Russel Westbrook venceu o prêmio em 2016/17. Por fim, James Harden levou o troféu para casa no ano seguinte 2017/18.

Além disso, Harden voltou a jogar tanto com Westbrook, quanto com Durant. Com Russel, a parceria aconteceu ainda no Houston Rockets, na temporada de 2019/20. Após a equipe sucumbir, o armador pediu uma troca para o Brooklyn Nets, onde jogou novamente com Durant e ainda formou outro trio, que tinha Kyrie Irving como terceiro elemento.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA