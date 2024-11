James Harden supera marca histórica de Ray Allen

Estrela do Los Angeles Clippers, James Harden superou Ray Allen no segundo lugar na lista de mais cestas de três pontos na história da NBA. O ala-armador, no entanto, conseguiu o número em bem menos jogos. São 1086 de Harden contra 1300 de Allen.

Dessa forma, agora o camisa 1 do Clippers tem 2975 cestas de três na carreira. O primeiro colocado é Stephen Curry, do Golden State Warriors, que tem 3779 bolas triplas na carreira, mais de 800 de vantagem. Além disso, Curry conseguiu o número em somente 973 jogos, o que deixa tudo ainda mais impressionante.

Harden começou o jogo contra o Utah Jazz com 2973 cestas de três. Com oito tentativas na partida, acertou duas e superou o duas vezes campeão Ray Allen.

Publicidade

Contra o Houston Rockets, por exemplo, ele teve dificuldades para arremessar. Mas com o time de Houston liderando a partida por mais de 20 pontos indo para o último quarto, o ala-armador nem mesmo jogou a etapa final.

Desse modo, perguntado sobre o que significava passar Ray Allen, James Harden foi sucinto.

“É legal”, disse James Harden. “Eles estavam tentando não me deixar arremessar de longe”, concluiu.

Então, nesse domingo, James Harden assumiu a segunda posição, atrás apenas de Stephen Curry.

Publicidade

Harden anotou 20 pontos e distribuiu 11 assistências contra o Utah Jazz e, no primeiro tempo, bateu o número de Allen. Contra o Jazz, ele tornou-se o terceiro jogador na história da NBA a ter uma partida com 20 pontos ou mais, dez assistências e nenhum erro de ataque por quatro times diferentes. Apenas Chris Paul e Sam Cassell o fizeram.

Leia mais!

“James sempre foi um pontuador dinâmico”, disse o técnico do Clippers, Tyronn Lue. “Quando ele chegou (em Houston) e teve seu próprio time, e definiu o estilo que queria jogar com Mike D’Antoni, ele simplesmente decolou. Assim, os arremessos de três pontos são uma grande arma dele”.

Publicidade

Assim, Harden ficou um pouco desapontado por não ter superado Allen em Houston. Mas ele estava mais preocupado com o time, que perdeu três jogos seguidos depois de ter vencido os quatro anteriores.

“Toda a onda de step-backs começou aqui em Houston, então teria sido legal, com minha mãe aqui, tenho um monte de família aqui,” disse ele. “Contudo, não aconteceu dessa vez, o que é tranquilo. Para mim, é mais importante voltar ao caminho das vitórias. Então isso é mais importante do que qualquer coisa”.

Publicidade

Por Houston, marcou 2029 de suas bolas de três, 68% do total. Somado às 320 pelo Oklahoma City Thunder, 207 pelo Philadelphia 76ers, 198 pelo Brooklyn Nets e mais 213 pelo Clippers, atinge o total de 2975. No entanto, o número deve aumentar bastante até o fim da temporada.

Ademais, com a saída de Paul George para o 76ers e Kawhi Leonard fora por lesão, James Harden tem chamado a responsabilidade. O craque tem médias de 20.6 pontos, 8.5 assistências e oito rebotes por jogo nessa temporada. Seu aproveitamento de três pontos está baixo, com apenas 31.0%, entretanto.

Publicidade

Na carreira, Ray Allen teve médias de 18.9 pontos por jogo, com 40% de três pontos. O craque foi dez vezes All-Star e outras duas campeão da NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA