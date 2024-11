Repórter crava possível aposentadoria de LeBron James

O grande desempenho de LeBron James no auge de seus 40 anos é algo notável na NBA, no entanto, os rumores de sua aposentadoria começam a ganhar força e o repórter Shams Charania, da ESPN, comentou sobre o tópico.

Em uma conversa com seu colega Stephen A. Smith, o repórter declarou que a próxima temporada pode marcar a aposentadoria de LeBron James do basquete.

“Minha sensação é que a próxima temporada pode ser sua última temporada na NBA”, disse Charania. “Agora, ele poderia jogar outra temporada depois disso, 2026/27? Bryce James, seu filho mais novo, classe de 2025, talvez o mantenha por mais um ou dois anos. Mas eu acho que na próxima temporada, no All-Star Game em Los Angeles, pode haver um bom momento para isso”.

De fato, a temporada 2024/25 já foi histórica para LeBron James. O maior cestinha da NBA se tornou o primeiro jogador da liga a ser colega de equipe de seu filho, Bronny James. Então, os dois compartilham a quadra diante do Minnesota Timberwolves.

Recentemente, James comentou sobre o final de sua carreira e afirmou que ainda não sabe por quanto tempo vai seguir atuando na NBA.

“Estou apenas vivendo o momento. Mas é bom poder sair e jogar o jogo em alto nível ainda”, disse James. “Não sou eu, obviamente, mas a mente. No entanto, a mente é como meu corpo vai ficar. Não vou jogar muito mais tempo, para ser honesto. Não sei quantos anos são. Um ano ou dois anos ou seja qual for o caso. Como eu disse na outra noite, não vou jogar até que as rodas caiam”, afirmou o astro do Los Angeles Lakers.

LeBron James ainda pode jogar com seu segundo filho?

Após realizar o sonho de entrar em quadra com Bronny James, LeBron ainda teria pretensões de jogar com seu segundo filho, Bryce. Quem levantou essa hipótese foi o ex-companheiro do astro Tristan Thompson. No entanto, o camisa 23 já comentou que essa possibilidade ainda é incerta.

“Vamos ver. É tudo sobre a minha mente e depois ver como meu corpo reage nos próximos anos. Bryce ainda é muito jovem, eu realmente não sei. Acho que seria muito legal, acima de tudo. Mas as coisas combinaram melhor para atuar com Bronny, ao nível da minha idade”.

