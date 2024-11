Draymond Green: “LeBron James me convenceu a ficar no Warriors”

Em um episódio recente do programa Warner House, Draymond Green revelou que sua decisão de ficar no Golden State Warriors teve influência de LeBron James. Como agente livre na offseason de 2023, o veterano considerou deixar e teve seu nome vinculado ao Memphis Grizzlies.

“O melhor conselho que ele me deu foi durante minha dúvida, se eu deixaria o Warriors ou iria para o Memphis Grizzlies. Quando estava tomando a decisão, ele estava junto. Eu estava tendo essas conversas por telefone e perguntei a ele. ‘LeBron, o que você faria?’ Porque na mesa, eu tinha do Memphis uma oferta de três anos por US$105 milhões e assinei apenas quatro anos por US$100 milhões com o Warriors”, disse Green.

“Era uma diferença grande de dinheiro, sem impostos estaduais no Tennessee. Então, eu estava conversando com LeBron sobre isso e ele dizia que era difícil recusar o dinheiro. Entretanto, voltávamos ao que o Warriors significa para mim e tudo que fiz lá. No final, o conselho dele foi mais tipo: ‘você acabou de fazer algo tão especial lá. Você tem a chance de continuar e seguir fazendo isso, por que não? Você pode ir para Memphis e fazer coisas incríveis e talvez seja a peça que falta para eles ganharem algo. Mas é tão especial quanto o que vocês fizeram?’”, concluiu.

Assistido por LeBron James, Draymond Green é uma lenda no Warriors. Por 11 anos seguidos, Draymond desempenhou seu papel de forma eficaz para a equipe e seus esforços foram importantes nas conquistas dos quatro títulos da equipe.

Com médias de carreira de 8,7 pontos, 7,0 rebotes e 5,2 assistências por jogo, o arsenal de Green casou bem com o de Stephen Curry. Então, quando o veterano da NBA se tornou agente livre em 2023, apenas um ano depois do último título, muitos esperavam que não houvesse chance de sair.

Mas, entre o declínio do Warriors e a chance de um novo começo em outra equipe, Draymond esteve perto de assinar com o Grizzlies.

Por fim ,como alguém que já passou por diferentes equipes, LeBron James sabe como é especial e raro encontrar uma situação como a do Warriors atual. Assim, com a opção de ficar sua relação com a equipe ainda boa (diferente de seu ex-companheiro Klay Thompson), Green julgou que não havia motivo para deixar o Warriors.

