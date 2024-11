Analista aposta no Warriors para finais do Oeste da NBA

No passado, o Golden State Warriors era certeza nas finais do Oeste na NBA. Entretanto, a dificuldade para manutenção do elenco deixou a franquia fora do topo nas temporadas anteriores. Agora, é novamente diferente. Um início com oito vitórias em dez jogos, somado a triunfos diante de favoritos, recolocou a equipe entre as principais forças da Conferência.

O atual momento traz lembranças até o auge do time na NBA. Liderada por Stephen Curry, a equipe tem mostrado bom ritmo, confiança e poder ofensivo. Além disso, conta com uma forte defesa, que tem se apoiado na rotação de 12 jogadores de Steve Kerr. Desse modo, Kendrick Perkins, analista da ESPN, apostou no Warriors para as finais do Oeste na NBA.

“Observando o Warriors no começo da temporada da NBA, a forma como pressiona a bola em toda quadra, se torna físico e se comunica na troca, é um time feroz na defesa. De Moses Moody até Andrew Wiggins e Jonathan Kuminga. Eu não ficaria supreso se esse time chegasse às finais do Oeste”, comentou o ex-jogador.

O caminho certamente é duro para a decisão. O Warriors, afinal, teria que vencer ao menos dois dos seguintes times do Oeste no caminho: Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns ou Oklahoma City Thunder. Na atual temporada, ainda assim, o time tem mostrado que é possível. Afinal, já venceu Boston Celtics e Thunder.

Uma característica que deve colaborar para o Warriors nos encontros na NBA é a qualidade. Durante a última offseason, a franquia investiu pesado na composição do elenco. Enquanto saiu Klay Thompson, o plantel ganhou De’Anthony Melton, Buddy Hield e Kyle Anderson. Desse modo, o time conta com 13 jogadores com pelo menos dez minutos, sendo que nenhum ultrapassou 30 minutos por jogo.

No elenco, a decisão de Kerr em utilizar seus jogadores tem a ver com o elenco. No início da temporada, por exemplo, Stephen Curry explicou que é justo o treinador explorar o material que tem em mãos. O camisa 30, aliás, apontou que a profundidade se tornou a identidade do Warriors, em vez do passado marcado por ataques envolventes na NBA.

“A nossa identidade agora é a profundidade do elenco. Então, temos que apostar nisso e usar o que o jogo pede em termos de formações. É claro que vamos ter que reduzir uma hora, mas não vamos nos preocupar com isso agora. Então, a gente precisa jogar como estamos e sem agendas pessoais. Sem egos, para resumir”, aprovou o ídolo do Warriors.

Nesta terça-feira, a equipe enfrenta o Dallas Mavericks pela Copa da NBA.

