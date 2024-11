Lesões assolam astros da NBA no começo da temporada

A temporada da NBA mal começou e a liga já conta com alguns de seus astros sofrendo com lesões. De fato, a lista de atletas com problemas é grande. Então, confira alguns dos principais nomes que estão fora no atual momento.

Kevin Durant

O início de Kevin Durant na temporada 2024/25 foi esplendido. Mas o astro do Phoenix Suns sofreu uma distensão na panturrilha e vai ficar pelo menos duas semanas “de molho” para se recuperar.

Paolo Banchero

Por falar em um ótimo início de astros, Paolo Banchero foi o grande nome da NBA do Orlando Magic nas primeiras partidas da temporada. No entanto, o jogador sofreu uma ruptura no oblíquo. Enquanto isso, a previsão para o seu retorno é de quatro a seis semanas.

Joel Embiid e Tyrese Maxey

O início ruim do Philadelphia 76ers é muito por conta de uma série de lesões dos astros. A equipe começou a temporada com as ausências de Paul George e Joel Embiid. O primeiro superou sua lesão recentemente e fez poucos jogos até o momento. Já o segundo, perdeu seis jogos por conta de uma contusão no joelho e já está recuperado. Porém, o pivô ainda não estreou por ter sofrer uma suspensão de três jogos. No entanto, sua estreia deve acontecer nesta terça-feira.

Por outro lado, Tyrese Maxey começou como o principal jogador da franquia. No entanto, o armador acabou sofrendo uma lesão no tendão e tem uma reavaliação marcada ainda nesta semana

Kawhi Leonard

Os anos passam e Kawhi Leonard segue sofrendo com lesões. Após passar um longo período machucado de sua estadia do Los Angeles Clippers, o astro conseguiu uma sequência em 2023-24. No entanto, uma lesão no joelho tirou novamente o craque de ação. O tempo de recuperação de Kawhi, entretanto, ainda é incerto.

Ja Morant

O astro do Memphis Grizzlies sofreu com lesões e suspensões na última temporada. Agora, Morant retornou em grande estilo no início da NBA 2024/25 e foi novamente barrado por uma contusão. O armador se machucou contra o Los Angeles Lakers e está fora por tempo indeterminado devido a uma subluxação posterior do quadril e múltiplas distensões musculares pélvicas de grau 1.

Scottie Barnes

Principal nome do Toronto Raptors, Scottie Barnes é mais um dos astros da NBA que vem sofrendo com lesões nesta temporada. O ala ficará de fora da equipe por um longo período por conta de uma fratura orbital. De acordo com o site CBS Sports, ele não volta antes do dia 21 deste mês.

Zion Williamson

Quando se fala de lesões na NBA nas última temporadas, o nome de Zion Williamson é sempre muito comentado. O astro do New Orleans Pelicans sofreu com inúmeros problemas nos últimos anos. Agora, Zion havia feito bons jogos neste início, porém, sofreu uma distensão muscular da coxa esquerda e deve ficar fora de ação entre quatro e seis semanas. Mas o Pelicans conta, hoje, com outros cinco jogadores fora por contusões. Por isso, o time ocupa apenas o 13° lugar no Oeste.

Khris Middleton

Nome importante do Milwaukee Bucks, Khris Middleton é outro jogador que vem sofrendo para se manter saudável. O veterano usou a offseason para fazer duas cirurgias após sofrer com problemas nos dois tornozelos na temporada de 2023/24. Sendo assim, o retorno de Middleton segue sem uma data definida.

Chet Holmgren

Um dos nomes mais recentes dessa lista, Chet Holmgren sofreu uma lesão feia no último domingo [11] diante do Golden State Warriors. O jovem astro do Oklahoma City Thunder sofreu uma fratura na região pélvica e deve ficar de molho por pelo menos dois meses. Enquanto isso, o Thunder vai jogando com formações baixas.

