Boletim do DM – Notícias de lesões da NBA (12/11/2024)

Bem-vindo à edição de 12 de novembro do DM do Jumper Brasil, o nosso boletim de lesões da NBA. É a sua fonte periódica no site sobre atletas contundidos e desfalques na liga.

Max Strus segue como desfalque para invicto Cavaliers

Depois de 12 jogos disputados, o Cleveland Cavaliers é o único invicto dessa temporada. Mas, por incrível que pareça, o melhor início de campanha da história do time acontece com uma ausência importante. O ala Max Strus ainda não entrou em quadra por causa de um problema no tornozelo direito. Segundo Danny Cunningham, da rádio 92,3 The Fan, o jogador ainda não está recuperado.

A lesão ocorreu na reta final da pré-temporada e, a princípio, não gera preocupação. O radialista apurou que ele deve ficar fora por mais duas semanas, o que está dentro do prazo inicial de reabilitação. Os alas Dean Wade e Isaac Okoro, enquanto isso, devem seguir se alternando como titulares. Na campanha passada, Strus obteve médias de 12,2 pontos, 4,8 rebotes e 4,0 assistências.

Pacers continua com ausências de Nesmith e Nembhard

As lesões têm sido uma marca do começo da temporada do Indiana Pacers. E, depois de perder dois pivôs para o ano inteiro, os problemas no perímetro se “arrastam” por mais tempo do que imaginado. O técnico Rick Carlisle vai seguir sem dois dos seus titulares, no mínimo, para os três próximos jogos. O ala Aaron Nesmith e o armador Andrew Nembhard são os lesionados da vez.

Nesmith, a princípio, é o caso mais complicado. De acordo com Dustin Dopirak, do jornal Indianapolis Star, a franquia já considera que o especialista defensivo só volta a jogar em dezembro. Isso, aliás, na melhor das hipóteses. Nembhard, por sua vez, está com uma entorse no joelho esquerdo e teria retorno previsto em duas semanas.

Malik Monk desfalca Kings pelas próximas duas semanas

O Sacramento Kings não deverá contar com Malik Monk, no mínimo, pelas sete próximas partidas. O ala-armador sofreu uma torção no tornozelo direito nesse domingo, durante a vitória contra o Phoenix Suns. A equipe anunciou que ele vai ser reavaliado dentro de duas semanas e, com isso, perde jogos até quase o fim do novembro.

A franquia descreveu a entorse como moderada e, além disso, não trouxe nenhum tipo de dano estrutural. Ou seja, não é uma lesão que inspire preocupação. Segundo Chris Haynes, do site Bleacher Report, o jogador também administrava incômodos leves no quadril. Monk registra 12,6 pontos, 3,0 rebotes e 2,6 assistências na atual temporada.

Anthony Davis confirma dores no pé por causa de fascite

O craque Anthony Davis precisou sair do último jogo do Los Angeles Lakers por causa de um trauma no olho. Mas, nos bastidores, é outro problema que gera preocupação sobre o ala-pivô. De acordo com Shams Charania, da ESPN, ele está em tratamento constante por causa de um quadro de fascite plantar. O jogador confirmou que realmente vem sentindo dores no pé.

“Isso é uma questão que me incomoda, pois estou com dores. Mas tenho que encontrar formas de superar. Tento manter em um nível tolerável para entrar em quadra e jogar. A gente monitora a situação durante o jogo e, com isso, não deixa sair do controle. No entanto, acima de tudo, os dias de folga são essenciais para a administração do problema”, contou o astro angelino.

Davis protagoniza um início de temporada que motiva projeções até para o prêmio de MVP. Ele possui médias de 31,2 pontos, 10,4 rebotes e 2,0 tocos. Além disso, acerta mais de 57% dos seus arremessos de quadra.

Em transição

– O pivô Orlando Robinson, para começar, está próximo de voltar a reforçar no Kings. Os médicos da franquia liberaram-no para retornar aos treinamentos com contato e vai ser reavaliado para jogar em alguns dias.

– Enquanto isso, Jordan Hawkins é mais um desfalque no início da temporada do New Orleans Pelicans. O arremessador sentiu um problema nas costas e, a princípio, deve ficar longe das quadras pelas próximas duas semanas.

– Ja’Kobe Walter participou dos quatro primeiros jogos da carreira, mas está de volta ao DM do Toronto Raptors. O calouro sofreu uma nova lesão no ombro direito e, por enquanto, vai ficar afastado por uma semana.

– Mas que tal fecharmos o DM de 12/11 com uma boa notícia sobre as lesões na NBA? O armador Lonzo Ball ainda não tem prazo definido para retornar às quadras, mas voltou aos treinos com bola no Chicago Bulls.

