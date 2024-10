Darius Garland revela metas para temporada no Cavaliers: “Calar críticos”

A última temporada não foi nada fácil para Darius Garland, do Cleveland Cavaliers. Ele foi desfalque em quase 30 jogos da campanha depois de uma fratura na mandíbula. A lesão limitou a sua alimentação e, assim, perdeu muito peso e massa muscular. Como resultado, teve dificuldades na volta às quadras pela forma física diferente do habitual. Os reflexos da situação para o armador foram maiores do que todos imaginam.

“Eu ainda lembro daquele lance. Estava tentando readquirir ritmo de jogo e melhorando aos poucos. E, então, a lesão aconteceu. Fui atingido no rosto literalmente e tudo veio abaixo. Isso foi, em síntese, o que fez a última temporada tão difícil para mim. Estava começando a decolar, mas outra adversidade surgiu. E, com isso, perdi a alegria em jogar basquete”, revelou o jovem, em entrevista ao jornal Cleveland Plain Dealer.

A offseason, nesse cenário, veio em um bom momento para Garland se reequilibrar nos mais diversos sentidos. O armador revelou ter feito um trabalho físico e de alimentação para recuperar a forma típica. Retomou os treinos antes do normal e, assim, voltou em melhor condição técnica. E, sobretudo, está com o ânimo renovado. As suas metas para 2025 refletem um atleta motivado para voltar a trajetória de ascensão.

“Em primeiro lugar, eu só quero ficar saudável e voltar a ser o jogador que sei que sou. Voltar a fazer as coisas que estou acostumado em quadra e, assim, recuperar a minha alegria em jogar basquete. Espero tentar ajudar esse time a vencer o máximo de jogos possível, pois sei que sou capaz disso. Ficar saudável e, então, calar os críticos que me atacavam até poucos meses”, cravou o atleta de 24 anos.

Em baixa

É verdade que, mesmo antes da lesão, a temporada de Darius Garland estava abaixo do seu desempenho recente no Cavaliers. O armador passou a ser criticado, em particular, pelo altíssimo volume de desperdícios de posses. Ele teve média de 3,8 erros de ataque nas primeiras 20 partidas da campanha passada. O próprio atleta reconhece que já não passava por uma boa fase, mas a fratura acabou com as chances de reação técnica.

“Eu não tive um bom início de temporada, mas, na época da lesão, sinto que o momento estava mudando. Sentia estar melhor a cada jogo. E, ao mesmo tempo, nós crescíamos como time também. A gente estava aprendendo uns com os outros. Por isso, quando a contusão aconteceu, foi devastador. Transformou tudo em um ano de adversidade para mim”, explicou o titular de Cleveland.

O potencial de Garland, a princípio, é conhecido de todos. Em forma, foi escolhido para o Jogo das Estrelado e cogitado em um dos times ideais da liga em 2022. Ele entende, no entanto, que a tendência é que não retorne como esse jogador de imediato. “É claro que gostaria de voltar a ter uma temporada no nível de all-star. Mas, sobretudo, vou provar que estou melhor do que na temporada passada”, concluiu.

Sem saída

Poucos ainda lembram, mas a permanência de Garland esteve sob séria especulação no início da offseason. Depois da eliminação do Cavaliers dos playoffs, especulou-se que o armador pediria uma troca caso o astro Donovan Mitchell estendesse o seu contrato. A notícia abalou o mercado e gerou vários rumores. O armador, no entanto, garantiu que tudo nunca passou de boatos sem fundamento.

“Eu não quero ser trocado, em primeiro lugar. Isso são só rumores e nada mais. E, aliás, é ótimo ver que Donovan recebeu a extensão de contrato que tanto merece. É bem legal saber que vai ficar mais alguns anos conosco. Estou animado por ele e, sobretudo, pelas perspectivas para a nossa equipe”, garantiu o armador, em outra entrevista ao Cleveland Plain Dealer.

