Heat seria time ideal para troca de Darius Garland

De acordo com o jornalista Eric Pincus, do Bleacher Report, o Miami Heat deveria tentar uma troca por Darius Garland. Segundo ele, a equipe da Flórida seria o time ideal para o armador do Cleveland Cavaliers. Enquanto isso, a franquia de Ohio receberia outro jogador na troca, o ala-armador Tyler Herro.

“Se o Cavaliers buscar uma troca por Darius Garland, ele seria o alvo ideal para o Heat. Para se juntar a Bam Adebayo, Jaime Jaquez Jr. e quem mais a franquia optar por manter a longo prazo”, iniciou o jornalista. “Miami tem apenas uma futura escolha de primeira rodada para a oferecer. No entanto, Herro pode ser um jogador atraente para o Cavaliers”.

Garland é um dos principais jogadores do Cavaliers. Na última temporada, por exemplo, ele registrou médias de 18 pontos, 2.7 rebotes e 6.5 assistências, além de 1.3 roubo. Porém, dúvidas em relação ao encaixe do armador com Donovan Mitchell começaram a surgir e forçaram rumores de saída durante a offseason.

Entre os primeiros interessados, estiveram New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs. As equipes, entretanto, não conseguiram avançar numa troca, uma vez que o Cavs informou que não negociaria o jogador, segundo o Hoops Wire. A manutenção, aliás, seria pelo desejo do novo técnico Kenny Atkinson em trabalhar com Garland.

“Sou apenas um grande fã. Não posso dizer quantas vezes ele nos destruiu quando estávamos no Brooklyn. Ele é obviamente um grande arremessador [e] um passador subestimado”, afirmou Atkinson, em sua coletiva de apresentação no Cavs.

O comandante ainda declarou seu desejo em trabalhar com Mitchell e Garland.

“Fui um armador e, assim, tenho noção da vantagem com que contamos aqui. Ter esses dois caras comandando o nosso ataque é fantástico, pois trata-se de uma posição crucial do jogo. E, além disso, me identifico com ambos. Sempre fui um fã de Darius, enquanto todos sabemos que Donovan é um dos grandes jogadores dessa liga”, elogiou.

Em entrevista recente, o armador também afastou os rumores de troca. Durante o comentário, ele reforçou o seu desejo em seguir na franquia de Ohio. Além disso, negou qualquer insatisfação na parceria com Mitchell, ao elogiar o atual companheiro e dizer que o deseja no time por muito tempo.

“Não quero ser negociado, em primeiro lugar. Isso são só rumores. Nada mais. E, aliás, é ótimo ver um dos jogadores do elenco ganhar um contrato que tanto mereceu. Além disso, saber que Donovan vai ficar aqui por mais alguns anos conosco. Estou animado por ele. E, mais do que isso, estou empolgado pelas perspectivas da nossa equipe”, cravou o titular, em entrevista ao jornal Cleveland Plain Dealer.

