Jaime Jaquez revela quesito em que focou treinos para temporada no Heat

Não é preciso jogar na NBA para perceber como poucos recursos são tão importantes na atualidade quanto o arremesso de longa distância. Então, imagine a noção de um atleta que disputou uma campanha inteira. Ter uma boa pontaria de três pontos era um luxo, mas virou uma quase obrigação. Jaime Jaquez compreendeu essa tendência e, por isso, esteve focado em melhorar no quesito para a nova temporada do Miami Heat.

“A área em que queria melhorar nessa offseason, para começar, é o arremesso de três pontos. Sinto que precisava crescer nisso se quisermos evoluir de forma coletiva, como time, para tentar competir por títulos. Passei os últimos meses, então, refinando minha mecânica e trabalhando em detalhes do meu arremesso. É o que todos precisamos”, contou o jovem, em entrevista ao jornal Miami Herald.

Jaquez acertou só 32,2% dos arremessos tentados para três pontos em sua temporada de estreia na liga. Foram só 65 cestas em 75 jogos, ou seja, menos de uma por noite. Esse nunca foi o “carro-chefe” do jogo do prospecto, mas o número é bem baixo para um ala da NBA. Isso precisa mudar, certamente. No entanto, o atleta de 23 anos não esqueceu de se atentar a outras questões durante as férias.

Publicidade

“Eu acho que também estive focado em dar um passo à frente como profissional. Passei a cuidar mais do meu corpo, pois aprimorei questões como a dieta e rotina de sono. Em quadra, além disso, estou tentando ser o melhor criador de jogadas que puder. Desejo, afinal, ser um jogador em quem o técnico confia em momentos decisivos”, continuou o quarto melhor novato da temporada passada.

Leia mais sobre o Miami Heat

Orgânico

A mudança dos hábitos de Jaime Jaquez é um produto direto de sua primeira temporada no Heat. Como esperado, ele sentiu a diferença brutal de calendário e número de jogos em relação ao basquete colegial e universitário. Não se pode ser só um jogador na liga, mas também um atleta de elite. O cuidado com a alimentação, em particular, foi elevado a outro patamar nos últimos meses.

Publicidade

“A temporada da NBA é muito longa e, mais do que isso, extenuante. Por isso, conversei com vários veteranos e estou tentando mudar os meus hábitos. Venho procurando muito mais alimentos orgânicos, por exemplo. Comecei a realizar pesquisas sobre o que coloco em minha dieta. Então, estou tentando implementar o orgânico como um estilo de vida”, contou o descendente de mexicanos.

Os ajustes no dia a dia, de fato, trouxeram reflexos físicos muito positivos para Jaquez. Mas ele garante que o impacto vai muito além do que imaginava. “Eu aprendi que me alimentar bem aumenta a energia, acelera o cérebro e faz com que se sinta melhor. Estou bem mais focado, certamente, do que quando comia qualquer tipo de coisa”, complementou.

Publicidade

Mais defesa

O Heat teve uma atuação limitada no mercado, com renovações de contrato e pequenas mudanças. A maior delas, certamente, foi a saída de Caleb Martin. Jaquez admite que o experiente ala deixa uma lacuna no elenco, mas vê isso como uma oportunidade. O ala acredita que, depois de uma ótima campanha de calouro, está destinado a assumir o espaço aberto no time.

“A saída de Caleb, como resultado, deixa uma lacuna a ser preenchida em nosso lado defensivo. Nós precisamos de um jogador que possa entrar em quadra com foco em anular o melhor jogador adversário. Acho que, se for a vontade do nosso técnico, a minha função pode evoluir para isso. Sei que posso ser agressivo demais em alguns momentos, mas a disposição está aqui”, concluiu o provável titular de Miami.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA