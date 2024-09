Jimmy Butler teria interesse em mudar de time se não receber contrato máximo do Heat

O astro Jimmy Butler pode deixar seu time atual, o Miami Heat, caso não receba o contrato máximo. De acordo com o jornalista Brian Lewis, do New York Post, Butler gosta do Brooklyn Nets e do que a equipe pode fazer nos próximos anos. No entanto, sua preferência ainda seria continuar em Miami.

A questão é que Butler irritou Pat Riley, presidente do Heat. Riley não vem gostando do que vê, especialmente pela falta de profissionalismo em algumas situações. O atleta recebeu um “puxão de orelha” do mandatário, enquanto espera receber um acordo máximo de Miami.

Jimmy Butler tem contrato com o Heat até 2024/25, além de uma opção para 2025/26, mas o time não estaria disposto a oferecer tanto dinheiro. Ele vai receber US$48.8 milhões na próxima temporada, enquanto o valor sobe para US$52.4 na seguinte. Butler pode abrir mão do valor para ir atrás de um acordo mais lucrativo no mercado.

E é aí que o Nets entra.

Para 2025/26, o time tem, até o momento, US$73.1 milhões em salários. Ou seja, está bem distante do teto e conseguiu receber de volta do Houston Rockets as escolhas de Draft que havia perdido na troca por James Harden. Além disso, o contrato de Ben Simmons acaba em 2024/25, o que vai aliviar bastante.

Simmons ainda não conseguiu retornar ao seu antigo basquete e vai receber US$40.3 milhões em seu último ano de acordo.

Caso ainda esteja em uma situação confortável para contar com grandes astros da NBA, o Nets seria uma opção de time para Butler.

Por enquanto, não passa de rumor. Mas o fato é que Jimmy Butler pode estar com os dias contados em Miami. Apesar de ele dizer que pretende encerrar sua carreira no time, a questão salarial teria grande peso.

Próximo de completar 35 anos, Butler está no Heat desde a temporada 2019/20. Desde então, a equipe foi às finais da NBA em duas oportunidades. Perdeu ambas, para Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. Mas chegou lá muito por “culpa” do atleta.

Declaração de Butler “incendiou” Heat

Jimmy Butler esteve no Grande Prêmio de Miami na Fórmula 1, em maio. Lá, ele provocou Boston Celtics e New York Knicks.

“Eles deram sorte de que eu não estava jogando. Se estou em quadra, Boston estaria em casa. New York também. Todos sabem disso”, disparou.

Pat Riley não gostou nada dos comentários de Jimmy Butler e detonou o jogador em coletiva.

“Na hora em que vi, eu não sabia se ele estava brincando ou se estava falando sério. A minha abordagem é bem simples: você pode falar se está em quadra. Não foi o caso dele neste ano. Então, se você não estava jogando para combater esses times, você deve calar a boca e não falar sobre as crianças que estavam lá”, afirmou Riley.

Depois, o GM Andy Elisburg afirmou que Butler só estende contrato com o Heat se Riley notar diferença de comportamento.

“É assim que Pat abordou essa questão, em usar o tempo que temos para decidirmos. Acho que nós oferecemos sinalizações de que queremos mantê-lo, e Jimmy também falou que quer estar em Miami. Mas, como também já foi dito, queremos que ele faça algumas outras coisas, cumpra alguns desafios. Então, veremos”, explicou.

Desde então, o jogador estaria pronto para deixar o atual acordo ao fim de 2024/25 e virar agente livre. De acordo com Shams Charania, to The Athletic, Butler ainda prefere seguir no Heat.

