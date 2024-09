Terry Rozier ainda não está recuperado de lesão no Heat

Uma lesão não especificada no pescoço tirou Terry Rozier dos últimos 11 jogos do Miami Heat na temporada passada. Isso incluiu, por exemplo, todas as partidas que a equipe disputou nos playoffs. Quatro meses deveriam ter sido suficientes para a recuperação, mas não foi bem assim. Ele admitiu que, se os treinos de pré-temporada começassem hoje, ele ainda não estaria liberado para todas as atividades.

“Eu ainda não estou totalmente recuperado. Mas, no momento, sinto que já estou bem perto de retornar aos treinos de cinco contra cinco. Isso não significa, no entanto, que não estou em quadra. Estou fazendo atividades individuais e até participo de algumas movimentações três contra três. Então, dentro de algumas semanas, já espero treinar sem restrições”, contou o armador, em entrevista ao jornal Miami Herald.

Rozier chegou ao Heat durante a temporada passada e disputou 31 jogos da campanha. Viveu um primeiro momento de adaptação, mas, antes da lesão, já estava muito mais estável na equipe. Então, ele sabe que a sua reintegração é bem mais questão de ritmo do que entrosamento. Algo que vai ter tempo de sobra para readquirir com uma pré-temporada inteira pela frente.

“A coisa mais importante é recuperar o meu ritmo de jogo, pois sou um jogador nato. Eu não preciso reaprender a jogar, então vou ficar bem. Assim que começarmos os treinos coletivos, certamente, eu vou retomar aquele ritmo de antes. Tudo gira em torno de me entrosar com o elenco e, assim, voltaremos a atuar no nível que sabemos ser possível”, garantiu o veterano.

Nikola Jovic

Mas Terry Rozier não é a única dúvida do Heat para o início de pré-temporada por causa de lesão. Nikola Jovic, por exemplo, também está com a situação incerta nesse instante. Ainda no início da offseason, o jovem sentiu incômodos no pé e no tornozelo em treinos particulares. Ele admitiu que, assim como o armador, provavelmente não conseguiria participar de atividades completas com o elenco hoje.

“Eu não sofri uma entorse, mas sim uma pequena fratura. Então, não diria que estou totalmente saudável ainda. Ainda há um ligamento que não está recuperado de forma plena e estamos trabalhando nisso. Os médicos disseram que precisaria de um pouco mais de tempo, mas não vai ser um problema. Eu aposto que estarei ‘zerado’ para a pré-temporada”, afirmou o ala-pivô sérvio.

O ponto positivo é que Jovic atuou, mesmo que pouco tempo, pela seleção da Sérvia nas Olimpíadas. Ele reconhece que foi um pouco arriscado, mas era o seu desejo. “Houve um momento em que realmente não sabia se poderia participar das Olimpíadas. No entanto, todos sabem que o meu maior objetivo era estar em Paris. Não pude ajudar muito, mas queria participar como fosse possível”, justificou.

Agência livre

A possível ausência de Rozier na pré-temporada seria uma grande quebra de planos no Heat. Afinal, a equipe teve uma participação discreta no mercado. Se limitou a renovar com os seus próprios atletas, além da contratação pontual de Alec Burks. E, a princípio, o armador tem “culpa” nisso. A sua aquisição na temporada passada já foi um sinal de que a agência livre não teria muitas novidades.

“O nosso movimento na agência livre desse ano, em síntese, foi trazer Terry. A gente só resolveu contratar o nosso reforço antes do fim da temporada passada. E, depois da sua extensão, quase acabou as nossas chances de usar a exceção salarial média ou negociar uma sign-and-trade. As novas regras salariais da liga evitam isso”, explicou o gerente-geral Andy Elisburg.

