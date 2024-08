Bam Adebayo fala sobre mudar de posição no Heat

Campeão olímpico em 2024, Bam Adebayo falou sobre mudar de posição no Miami Heat. Pivô de ofício, o astro mostrou, nas Olimpíadas de Paris, algo que faz pouco na NBA: os arremessos de longa distância. Além disso, quando atuou ao lado de outro big, Anthony Davis, a seleção dos EUA foi excelente no lado defensivo. Afinal, Adebayo tem capacidade de marcar adversários mais baixos e ágeis.

Em Paris, o pivô tentou nove bolas de três em seis partidas, com três acertos. No duelo contra o Sudão do Sul, por exemplo, ele fez duas cestas do perímetro em três tentativas. Mas, em sete temporadas na NBA, arremessou apenas 104 bolas de três. No entanto, em 2023/24, Adebayo tentou 42 arremessos, com 15 acertos, um recorde dele na liga. Ou seja, ele já começa a dar sinais de mudanças no jogo ofensivo.

No Draft deste ano, o Heat selecionou um pivô com a 15ª escolha. O jovem Kel’el Ware, de 2,13m de altura, impressionou a equipe durante a Summer League de Las Vegas. Assim, já começa a ser debatida a possibilidade do novato atuar ao lado de Adebayo na formação titular. Desse modo, o astro jogaria como ala-pivô. Alguns, inclusive, acreditam que Bam Adebayo pode render mais no Heat na posição 4.

Questionado sobre o assunto, o pivô de 27 anos disse que não se importa em qual posição vai jogar. Em entrevista para a repórter Shandel Richardson, da Sports Illustrated, Adebayo falou sobre a parceria com Ware. De acordo com o astro, tudo vai depender do fluxo do jogo e da formação adversária. Portanto, Adebayo não tem preferência quanto à posição em quadra.

“Não importa a posição em quadra. Eu realmente não me coloco em uma caixa. Tenho que jogar na 4, na 5. Isso varia de jogo a jogo. Em um momento, Kel’el pode atuar comigo. Mas, posso ser o único big em outros momentos. Então, tudo depende do fluxo do jogo e contra quem estamos jogando”, afirmou o pivô.

Para 2024/25, o time de Miami não vai contar com Caleb Martin, antigo titular da posição 4. Afinal, o jogador assinou com o Philadelphia 76ers. Dessa forma, há uma dúvida sobre o parceiro de Adebayo no garrafão. Além de Ware, outras opções do técnico Erik Spoelstra são Highwood Highsmith e Nikola Jovic.

Com a dúvida sobre o futuro de Jimmy Butler em Miami, Bam Adebayo poderá assumir uma posição de mais protagonismo no Heat. Nesta offseason, aliás, ele fechou uma extensão de contrato com a franquia. O acordo é de US$166 milhões por três temporadas. Além disso, a renovação passa a valer a partir de 2025/26. Desse modo, o astro segue na Flórida até a temporada 2028/29.

