Jimmy Butler está “muito motivado” para temporada com Heat

O astro Jimmy Butler estaria “muito motivado” para a próxima temporada com o Miami Heat. De acordo com Briand Windhorst, da ESPN, o craque definiu como objetivo a renovação com a franquia para 2025/26. Portanto, promete entregar a sua melhor forma em busca do sucesso pessoal e da franquia durante 2024/25.

“É um terreno fértil para Jimmy Butler ter uma grande temporada e conseguir um último contrato com o Heat. A franquia mostrou ao longo dos anos de Pat Riley que eles se desafazem dos jogadores quando acham que é a hora certa.

O camisa 22 está em seu último ano de contrato com a franquia. A partir do próximo, ele terá uma opção de US$52 milhões com o Heat, mas já sinalizou que quer testar a agência livre. A última campanha, contudo, onde “inventou desculpas” para não se esforçar na temporada regular e não conseguiu jogar pela equipe nos playoffs, o que deixou sem moral na NBA.

Diante disso, a expectativa geral é de que ele esteja num modo “assassino” em 2024/25, como descreve Windhorst.

“Às vezes, parece que Jimmy Butler procura razões para não jogar pelo Heat durante a temporada. E, talvez, essa seja a situação predominante. Mas acredito que ele irá com tudo para tentar se provar para a franquia e para qualquer outro time na liga”, disse o analista, durante o programa The Hoop Collective.

Butler certamente tem potencial para atingir a meta dada por Windhorst. Nas últimas duas campanhas, por exemplo, saltou consideravelmente dos 82 jogos para os playoffs. Suas médias entre 2021 e 2013, por exemplo, foram de 22.2 para 27.1 pontos, 5.9 para 6.8 rebotes e 5.4 para 5.3 assistências.

Em 2022/23, com o salto de Butler, o Heat avançou de time de play-in para as finais da NBA diante do Denver Nuggets. Portanto, quando dedicado, o astro é capaz de alcançar grandes feitos com a franquia.

Queda na moral

Mas como Butler saiu de jogador adorado para possível negociado em somente uma temporada? A mudança aconteceu por conta de seu comportamento ao longo da última temporada. Enquanto sinalizou que não estava se importando com a temporada regular, onde o Heat foi mais uma vez para o play-in, o astro sequer entrou em quadra na eliminação nos playoffs.

Até aí, o argumento da lesão seria justo. Butler, no entanto, preferiu afirmar que as coisas seriam diferentes se ele estivesse em quadra. “Eles deram sorte de que eu não estava jogando. Se estou em quadra, Boston estaria em casa. New York também. Todos sabem disso”, disparou.

A declaração não agradou ao vestiário e à presidência. Desse modo, o dirigente Pat Riley se mostrou descontente com o astro, principalmente em relação às ausências. Logo, deixou claro que isso pode influenciar a renovação do craque com Miami em um futuro próximo.

“Honestamente, nós não discutimos isso ainda. Ainda vamos falar sobre isso e ver se vamos assumir esse tipo de compromisso, mas não o fizemos por hora. Nós podemos esperar até 2025. Então, veremos nossa abordagem. O que penso principalmente é que esse é o tipo de coisa que vai nos exigir grande valor e muitos ativos. Butler é um enorme jogador, mas eu preciso dele em quadra com mais frequência, essa é a verdade”, disparou.

Portanto, Riley deixou claro que deseja uma mudança de comportamento em 2024/25 vai ser primordial para a renovação ou não. Segundo Shams Charania, a renovação entre as duas partes pode chegar a US$ 240 milhões por quatro anos.

