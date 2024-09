Assistente do Heat minimiza rumores sobre Jimmy Butler na NBA

A offseason da NBA para o Miami Heat ficou marcada por rumores em relação a Jimmy Butler. O fim da última temporada, afinal, pesou contra a sequência do astro na franquia, enquanto está em fim de contrato. O presidente Pat Riley, aliás, chegou a sinalizar que não renovaria com o jogador neste momento e o desafiou para a temporada 2024/25.

O assistente técnico do Heat, Caron Butler, no entanto, minimizou os rumores sobre Jimmy Butler na NBA. Em entrevista ao podcast Locked On Heat, o membro da comissão afirmou que o craque está feliz na Flórida. Além disso, garantiu que ele deve levar a temporada a sério, em busca de uma permanência na franquia.

“Acho que Jimmy está pronto para jogo basquete. Neste momento, tudo se resume a vencer para ele. Sabemos que ele adora estar em Miami. Nós o amamos em Miami. Então, com certeza, vai ser um temporada divertida”, comentou Butler.

Publicidade

Os rumores de separação entre Butler e Heat surgiram ao fim da última temporada. Com um comportamento inadequado, o astrou adotou pouca importância para a temporada regular, onde a franquia avançou para o play-in. Nos playoffs, ele sofreu uma lesão e ficou fora de jogos importantes contra o Boston Celtics.

Até aí, o argumento da lesão seria justo. Butler, no entanto, preferiu afirmar que as coisas seriam diferentes se ele estivesse em quadra, em relação à eliminação do time. “Os adversário deram sorte de que eu não estava jogando. Se estou em quadra, Boston estaria em casa. New York também. Todos sabem disso”, disparou.

Publicidade

Leia mais sobre o Miami Heat!

A partir daí, o clima desandou, com Riley contestando uma renovação com o jogador. Desse modo, diversos insiders passaram a noticiar o fim da parceria. O assistente da franquia, por outro lado, afirmou que os rumores não atingiram o time. Butler, aliás, garantiu que as notícias servirão de combustível para 2024/25.

“Estou feliz que tantas pessoas estão jogando sujeito no nosso nomes. E nós nos lembramos de todas as mensagens e tudo mais. Temos uma memória de elefante para essas coisas. Portanto, é hora de apenas trabalharmos. Não falamos, apenas trabalhamos”, completou.

Publicidade

Bam Adebayo

Durante a entrevista, Butler ainda comentou sobre o astro Bam Adebayo não ter ganhou um prêmio de Melhor Defensor da Temporada. De acordo com ele, o pivô Rudy Gobert, quatro vezes vencedor, é uma das razões para a falta do prêmio para o jogador do Heat. “Quando você pensa no impacto dele, dá para identificar que ele é o sistema. Esse é o impacto que ele tem. Portanto, parabéns a ele por isso”, afirmou.

Butler, no entanto, destacou os talentos de Adebayo no lado defensivo. Para o assistente, o pivô é um dos defensores mais completos da NBA, capaz de marcar qualquer jogador, de armador a pivô. Portanto, merecia mais reconhecimento.

“Mas quando olho para Bam, vejo ele marcando diversos caras e dificultando cada arremesso. Da posição um a cinco. Então, você simplesmente não vê isso na liga. Não estou sendo tendencioso, apenas dizendo os fatos. É incrível de ver um jogador deste nesta era”, finalizou.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA