Com Stephen Curry, NBA anuncia candidatos a prêmio

Com Stephen Curry entre os concorrentes, a NBA anunciou, na terça-feira (1), os candidatos ao prêmio de Companheiro de Time do Ano. Ao todo, 12 jogadores disputam a premiação, sendo seis de cada conferência. A liga distribui a honraria desde a temporada 2012/13, com Chauncey Billups sendo o primeiro eleito.

De acordo com a NBA, a homenagem anual “reconhece o jogador considerado o melhor companheiro de equipe com base no jogo altruísta, na liderança dentro e fora da quadra como mentor e modelo para outros jogadores, além do comprometimento e dedicação ao seu time”.

Além de Stephen Curry, a NBA elegeu como finalistas ao prêmio outros 11 jogadores. São eles: Jaren Jackson (Memphis Grizzlies), Steven Adams (Houston Rockets), Al Horford, (Boston Celtics), Nicolas Batum (Los Angeles Clippers), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jalen Brunson (New York Knicks), Brook Lopez (Milwaukee Bucks), Tobias Harris (Detroit Pistons), Jaylin Williams (Oklahoma City Thunder), James Johnson (Indiana Pacers) e DeAndre Jordan (Denver Nuggets).

Os finalistas são escolhidos pelos executivos da NBA. No entanto, o vencedor é eleito pelos jogadores da NBA. O atleta que leva o prêmio recebe um troféu e uma quantia em dinheiro que vira doação para uma instituição de caridade a escolher.

Em 2023/24, foi Mike Conley, do Minnesota Timberwolves, quem ganhou o prêmio. Enquanto isso, Jrue Holiday venceu a premiação nas outras duas temporadas anteriores. Portanto, foi eleito de forma consecutivas por dois anos.

Da mesma forma, a NBA anunciou concorrentes à outra honraria. Na quarta-feira, seis jogadores se tornaram elegíveis à disputa do prêmio de Espírito Esportivo. Portanto, uma premiação semelhante ao fair play, que destaca a esportividade e lealdade do atleta em quadra.

Enquanto para o prêmio de companheiro são seis nomes de cada conferência, no de espírito esportivo há um concorrente por divisão. Em 2024/25, os finalistas são Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers), Dorian Finney-Smith (Los Angeles Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Jrue Holiday (Boston Celtics), Kyrie Irving (Dallas Mavericks) e Franz Wagner (Orlando Magic).

