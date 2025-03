Lonzo Ball: “Stephen Curry é o jogador mais influente hoje”

Durante o último episódio de seu podcast, Lonzo Ball falou sobre o impacto de Stephen Curry na NBA. O armador do Chicago Bulls enalteceu os feitos do ídolo do Golden State Warriors e garantiu que ele é o jogador mais influente do basquete atual.

“Stephen Curry é oficialmente o jogador mais influente de sua era? Quando penso nisso, diria que sim. Especialmente do jeito que os mais jovens estão jogando ou até mesmo do jeito que a NBA é jogada agora. Warriors e ele, realmente começaram com esse número de bolas de três. Aliás, não acho que esse recorde será quebrado algum dia”, disse Ball.

De fato, como disse Lonzo Ball, o impacto de Stephen Curry na forma que se joga a NBA atual é indiscutível. Para muitos analistas, ele é o maior arremessador da história. Seu poder neste quesito, alinhado à forma como Steve Kerr montou o Warriors que conquistou uma dinastia na liga mostram isso.

Na atual temporada, o astro atingiu a marca de quatro mil bolas de três. Recorde absoluto na NBA. Aos 36 anos, ele ainda pode elevar ainda mais esse número. Em 2024/25, ele tem média de 4.4 cestas do perímetro convertidas por jogo com quase 40% de aproveitamento. Ou seja, seguindo no mesmo ritmo, o craque precisaria de cerca de 250 partidas para atingir os cinco mil.

Essa mudança na forma que os times jogam na NBA, inclusive, foi pauta de discussões na atual campanha. Com a queda de audiência da liga nos EUA, analistas e o próprio comissário, Adam Silver, falaram sobre o tema.

Enquanto isso, Curry segue provando sua influência dentro e fora de quadra. No fim de janeiro, a NBA divulgou um levantamento sobre venda de camisas. O astro do Warriors é o jogador com mais regatas vendidas nos EUA. Então, superando Jayson Tatum e LeBron James. Além disso, seu time é o terceiro com mais camisetas vendidas.

No Brasil, o impacto é semelhante. Pela primeira vez em oito anos, LeBron James não lidera o ranking de camisas mais vendidas da NBA no Brasil. Curry assumiu o topo de vendas em lojas oficiais no país. Assim como nos EUA, o Warriors é o terceiro time mais popular no quesito.

Reconhecido

Além de Lonzo Ball, Stephen Curry foi exaltado por outro jogador. Na última semana, Victor Oladipo falou sobre o impacto do craque no basquete. Como resultado, o elegeu o melhor da história.

“Eu considero Stephen Curry o melhor de todos os tempos. Ele mudou por completo o jogo. Eu já tive que marcá-lo e é algo diferente. Ele mudou o jogo de uma forma tão drástica que agora os caras tentam 50 arremessos por jogo. Então, isso é só por causa dele. Só isso”, disse.

Assim, Victor Oladipo entende que Stephen Curry promoveu algo inédito na NBA. Algo que, por exemplo, Michael Jordan e LeBron James não foram capazes. Portanto, para o ex-Indiana Pacers, o ídolo do Warriors é quem merece o título de GOAT do basquete.

“Eu tenho que te considerar um dos maiores se você muda o jogo desse jeito. Se você muda a forma como jogamos como um todo, cara”, finalizou.

