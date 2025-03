Com Stephen Curry, veja os dez recordes mais difíceis de serem batidos na NBA

Stephen Curry chamou atenção ao bater um dos recordes mais difíceis da NBA: de quatro mil cestas de três pontos, na última semana. No entanto, há outras marcas que dificilmente serão quebradas na liga. O portal ClutchPoints separou algumas delas, indicando que teremos sorte se virmos alguém quebrar esses números.

Recorde de pontuação de LeBron James

LeBron bateu a marca de Kareem Abdul-Jabbar, de cerca de 38 mil pontos, em 2023. Contudo, o jogador já está em 41 mil. Assim, são 22 temporadas e mais de 1550 jogos para atingir seus números. Se tratando, então, de uma marca que exige excelência e longevidade, o site indicou que será muito difícil algum outro jogador conseguir alcançar.

Recorde de bolas de três de Stephen Curry

Stephen Curry já passou da marca das quatro mil bolas do perímetro em sua carreira estando entre os recordes da NBA. Dessa forma, é difícil acreditar que alguém conseguirá passar o jogador, dada sua consistência e volume. Além disso, o segundo mais perto dele, James Harden, está quase 800 acertos atrás.

Recorde de assistências de John Stockton

Stockton tem mais de 15 mil assistências na carreira. O jogador também é líder no ranking de roubos de bola. Contudo, o que chama atenção é a marca dos passes para cesta. Afinal, Chris Paul, segundo colocado, está mais de 3 mil assistências atrás, e já tem 39 anos. Stockton jogou 19 temporadas, sempre em alto nível e se lesionava pouco. Para alguém bater sua marca, terá que fazer algo parecido.

Recorde de títulos como jogador de Bill Russell

Russell venceu 11 títulos como jogador. Assim, é difícil imaginar que, na NBA atual, algum time consiga ser tão hegemônico nesse ponto e por tanto tempo. Portanto, essa é mais uma marca que, segundo o Clutchpoints, está segura.

Recorde de pontos em um jogo de Wilt Chamberlain

Só dois jogadores já marcaram ao menos 80 pontos numa partida. Só um atleta marcou ao menos 90, e somente um, Wilt Chamberlain, fez 100. Faz tanto tempo que nem mesmo há filmagens da partida. Na época, o pivô participava do jogo inteiro, sem ir para o banco. No entanto, isso já é extinto na NBA: nenhum jogador costuma passar dos 40 minutos por jogo. Assim, o jogo dos 100 não deve acontecer de novo.

Recorde de assistências em um jogo de Scott Skiles

Em 1990, Scott Skiles deu 30 assistências em uma mesma partida. John Stockton já chegou perto, com 28, mas não bateu a marca. Com a NBA tendo cada vez mais jogadores do mesmo time contribuindo para o quesito, a marca deve ser difícil se ser alcançada novamente.

Recorde de peso de Oliver Miller

Oliver Miller jogou uma partida da NBA com 170kg. O jogador tinha 2.06 metros de altura e é o recordista no quesito. Isso aconteceu nos anos 1990. Entretanto, times hoje são mais exigentes com a questão de peso e saúde, diminuindo a chance de alguém chegar nesse nível.

Recorde de altura de Mugsy Bogues

Mugsy Bogues jogou 14 anos na NBA tendo só 1.60 ,metro de altura. E foi uma carreira boa, com mais de 800 partidas e uma participação em Space Jam. Desde então, ninguém tão baixo jogou na liga, e é difícil acreditar que isso irá acontecer.

Recorde de faltas técnicas de Rasheed Wallace

Então, em 2000/01, Wallace acumulou 41 faltas técnicas. O jogador nunca foi amigo dos árbitros, e isso se refletia. Algumas de suas infrações são famosas, como quando foi advertido por olhar para um juiz.

Recorde de cesta mais longa de Baron Davis

Davis acertou uma cesta há 27 metros, numa vitória do Charlotte Hornets sob o Milwaukee Bucks, em 2001. Portanto, até hoje é a cesta mais longa da história da liga, e dada a dificuldade do arremesso, ninguém deve chegar perto.

