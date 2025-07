NBA: Buddy Hield quer Jonathan Kuminga de volta ao Warriors

O futuro de Jonathan Kuminga no Golden State Warriors é segue incerto na NBA. O ala encerrou seu contrato com a equipe no fim da temporada 2024/25. Os rumores, assim, começaram a indicar que ele buscaria um novo destino para ter mais espaço. Porém, a falta de ofertas na agência livre deixaram a situação indefinida.

Enquanto o futuro de Kuminga na NBA não é definido, o ala Buddy Hield tem um desejo: o retorno do colega de time. Em Las Vegas, o jogador do Warriors comentou sobre a situação do camisa 00 e rasgou elogios a ele. Além disso, revelou a vontade de tê-lo de volta em San Francisco.

“Kuminga é um trabalhador. Todos nós sabemos que ele sabe jogar”, disse o jogador do Warriors na NBA. “Seria ótimo ter o cara de volta e nós mal podemos esperar por isso. Mas isso tudo está fora dos nosso controle. A diretoria é quem vai ter que conversar e negociar”.

Conforme os últimos rumores, é provável que Jonathan Kuminga continue no Warriors. De acordo com Brett Siegel, do Clutch Points, o time de San Francisco está perto de acertar um novo contrato com o atleta nos proximos dias. Porém, a ideia é trocá-lo até a trade deadline, uma vez que o camisa 00 não estaria nos planos de Steve Kerr.

Até pouco tempo, um novo acordo entre Warriors e Jonathan Kuminga parecia improvável na offseason da NBA. Após pouco antes dos playoffs, ficou claro que ele não seria utilizado como titular por Kerr e teria que procurar um novo time para atingir seu potencial. Mas após o time ficar sem Stephen Curry na série contra o Minnesota Timberwolves, ele voltou a ter espaço e foi um dos melhores do time.

Havia muito interesse de outros times da NBA por Kuminga. No entanto, Brooklyn Nets, Miami Heat e Sacramento Kings, não avançaram na proposta.

De acordo com Jake Fischer, no The Stein Line, o desafio para os times seria a falta de flexibilidade salarial. Com o Acordo Coletivo atual, as franquias estão com os tetos salariais limitados. Assim, não poderia dar o valor desejado por Jonathan Kuminga. Por isso, seguir no Warriors é o mais provável.

“Há um cenário realista em que Jonathan fique no Warriors. Mas eu não descarto isso, certamente. Aliás, talvez, seja o cenário mais provável nesse momento. Nenhum time interessado pode fazer uma proposta, pois não possuem teto para isso. Ainda assim, Golden State poderia igualar a proposta para mantê-lo. Então, agora, virou um jogo de espera de todos os lados”, resumiu Fischer.

