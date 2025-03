LeBron James evitou aposentadoria de jogador, segundo irmão

De acordo com o jogador Marcus Morris, LeBron James fez com que seu irmão adiasse a aposentadoria. A informação foi dada no podcast KOC Show. O jogador revelou que, ao ser trocado para o Los Angeles Lakers, Markieff Morris preferiu se manter em atividade para jogar ao lado do astro.

“LeBron pediu para que ele continuasse jogando. Ele havia acabado de comprar uma casa em Dallas e pensou em se aposentar depois da troca. No entanto, após conversar com James, ele decidiu continuar”, contou.

Morris tem 35 anos, e desde 2021 não participa de mais de 35 jogos em uma temporada, sendo trocado quase que todo ano. Portanto, o ala-pivô “perdeu espaço” na NBA, se tornando um jogador geralmente utilizado em trocas para bater o espaço salarial. Foi esse o caso, ao menos, da sua chegada ao Lakers: ele chegou ao time junto com Luka Doncic e Maxi Kleber, em troca de Max Christie e Anthony Davis.

A conexão de LeBron James e Markieff Morris, que fez o jogador reconsiderar sua aposentadoria, vem desde 2019/20, quando ele esteve no time que venceu o título daquela temporada. Aliás, o ala participou de todos os jogos dos playoffs da “bolha”, com médias de 5.9 pontos e três rebotes e 42% de aproveitamento de três pontos.

O próprio LeBron o elogiou em sua chegada. “Senti falta dele. Nós estivemos juntos nos tempos bons e nos ruins. E valorizo muito a opinião dele, em especial em coisas fora da quadra, mas também dentro. Ele já viu muita coisa, entende muita coisa. Estou feliz que está de volta”, disse o craque.

Em sua carreira, Morris já passou por oito times e tem médias de 10.2 pontos e 4.9 rebotes por jogo. Embora tenha perdido espaço recentemente, continua sendo um companheiro de time valioso, de acordo com LeBron.

O Lakers subiu para a quarta posição do Oeste, com 43 vitórias e 26 derrotas. No entanto, a equipe segue sem LeBron James, fora por lesão na virilha. A expectativa, porém, é de que o camisa 23 retorne ainda antes dos playoffs. Com Luka Doncic e Austin Reaves em grande fase, o time se tornou uma das potências da conferência.

